MENÜ ☰
Benim de şirketim var | trink
Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş » Teknolojilerine Göre Saat Modelleri
Teknolojilerine Göre Saat Modelleri


İlk köstekli olarak üretilen saat , günümüzde çok sayıda marka tarafından farklı teknolojilerle üretilmektedir. İşlevsel olarak zamanı ve tarihi göstermesi amacıyla üretilmiştir. Zamanla yeni özellikler eklenmiştir. Yeni modellerde Quartz, otomatik, dokunmatik, akıllı, hibrit, kurmalı, solar, kinetic ve kinetic direct drive teknolojileri kullanılmaktadır. Kullanılan teknolojiye bağlı olarak özellikler değişmektedir. Dokunmatik akıllı modeller son zamanın trendleri arasında yer almaktadır. Akıllı telefonlarla bağlantı kurabilmesi, kişisel verileri depolaması, kronometre, nabız ölçer ve çeşitli uygulamaların kullanılabilmesi modelleri cazip kılmaktadır.

Saat Kullanımı

Baylar ve bayanlar kıyafetlerinin stilinde eksik kalan tarafı aksesuarla kapatmaktadır. Aksesuarsız giyilen kıyafetler eksik kalmaktadır. Saat, aksesuarlar arasında çok önemli bir yere sahiptir. Kullanıcılar tarzlarını yansıtabilecek modeli seçmelidir. Saat seçiminde detaylara ve ayrıntılara dikkat etmek gerekir. Öncelikle kişinin bilek yapısına dikkat edilmelidir. İnce bileklere çok kalın modellerin seçilmemesi gerekir. Kıyafetin tarzına göre klasik, spor veya abiye modeller arasından tercih yapılmalıdır. Renk aralığı çok geniştir. Beyaz ile siyah arasında çok çeşitli renk seçeneği bulunmaktadır. Son günlerin popüler renkleri rose ve bakırdır. En güzel modeli seçmek için https://www.saatvesaat.com.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

📆 25 Şubat 2021 Perşembe 12:14   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

SIR KÜPÜ Şair
ŞİİR TADINDA
30 Kasım 2020 Pazartesi
Ahmet Zeki YEŞİL
KORONADAN SONRA HAYAT
01 Şubat 2021 Pazartesi
Konuk YAZAR
Ozan İsa Oğuz’a
15 Aralık 2020 Salı
Ömer KARAMAN
MÜSADENİZLE…
21 Ocak 2021 Perşembe
Yıldırım Gündoğdu
MUTLULUK
23 Şubat 2021 Salı

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Galatasaray 25 17 3 5 50 19 +31 54 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Beşiktaş 24 16 3 5 53 26 +27 51 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 25 16 3 6 47 27 +20 51 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 25 14 6 5 32 24 +8 48 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 25 12 6 7 40 24 +16 42
6 Hatayspor 25 12 6 7 42 30 +12 42
7 Gaziantep 25 10 9 6 37 29 +8 39
8 Fatih Karagümrük 25 10 7 8 39 34 +5 37
9 Antalyaspor 25 7 12 6 24 29 -5 33
10 Göztepe 25 8 8 9 35 31 +4 32
11 Sivasspor 24 7 10 7 28 29 -1 31
12 Konyaspor 24 8 6 10 32 30 +2 30
13 Yeni Malatyaspor 25 7 9 9 32 34 -2 30
14 Kasımpaşa 25 8 5 12 29 40 -11 29
15 Çaykur Rizespor 25 6 9 10 30 42 -12 27
16 Kayserispor 25 6 7 12 17 30 -13 25
17 BB Erzurumspor 25 6 7 12 24 39 -15 25
18 Başakşehir 25 6 6 13 28 44 -16 24 2021-22 1.Lig
19 Denizlispor 25 5 6 14 23 43 -20 21
20 MKE Ankaragücü 24 5 5 14 27 40 -13 20
21 Gençlerbirliği 24 5 5 14 20 45 -25 20

BAĞLANTILAR