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Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş, Kadın » Klasik Beyaz Kadın Gömlek Modelleri
Klasik Beyaz Kadın Gömlek Modelleri


Bayan ve erkeklerin ortak kullanım alanına giren kıyafetler vardır. Bu kıyafetler detayları ve süsleriyle bayan erken olarak ayrılır. Kadın gömlek modelleri arasında en fazla kullanılanı klasik beyazlardır. Klasik modele sahip beyaz gömlekler kurtarıcı unsur olarak her bayanın dolabında bulunur. Etekle, pantolonla, jeanle, salopetle, pantolon etekle ve şortla harika kombinler oluşturabilir. Özellikle çalışan hanımların her zaman elinin altında olmasını istedikleri bir parçadır. Klasik beyaz olup çeşitli detaylara sahip olanları da vardır. Yakasında, kolunda, göğsünde çeşitli süsler ve detaylar kullanılarak ürünler hareketlendirilmiştir.

Özgün Tasarımlı Kadın Gömlek Modelleri

Özgün tasarımlı kadın gömlek modelleri, özgür ruha sahip hanımların tercihidir. Herkesle aynı olmak istemeyen, farklılık arayan hanımlar için idealdir. Ünlü tasarımcılar tarafından tasarlanan modellerde dikkat çeken özellikler vardır. Kullanılan her detay çok dikkatlice ve özenle yerleştirilmiştir. Her vücut tipine uygun farklı modeller üretilerek her bayana hitap edilmeye özen gösterilmiştir. Drapeli, büzgülü, özel desenli, şal yakalı ve daha birçok seçenek sunulmaktadır. Kumaş seçenekleri de sunulmaktadır. Özellikle yaz ve bahar aylarında şifonlar çok talep görmektedir. Her tarza hitap eden modellere https://www.roman.com.tr/kadin-gomlek adresinden ulaşılabilir.

📆 25 Şubat 2021 Perşembe 12:02   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Galatasaray 25 17 3 5 50 19 +31 54 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Beşiktaş 24 16 3 5 53 26 +27 51 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 25 16 3 6 47 27 +20 51 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 25 14 6 5 32 24 +8 48 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 25 12 6 7 40 24 +16 42
6 Hatayspor 25 12 6 7 42 30 +12 42
7 Gaziantep 25 10 9 6 37 29 +8 39
8 Fatih Karagümrük 25 10 7 8 39 34 +5 37
9 Antalyaspor 25 7 12 6 24 29 -5 33
10 Göztepe 25 8 8 9 35 31 +4 32
11 Sivasspor 24 7 10 7 28 29 -1 31
12 Konyaspor 24 8 6 10 32 30 +2 30
13 Yeni Malatyaspor 25 7 9 9 32 34 -2 30
14 Kasımpaşa 25 8 5 12 29 40 -11 29
15 Çaykur Rizespor 25 6 9 10 30 42 -12 27
16 Kayserispor 25 6 7 12 17 30 -13 25
17 BB Erzurumspor 25 6 7 12 24 39 -15 25
18 Başakşehir 25 6 6 13 28 44 -16 24 2021-22 1.Lig
19 Denizlispor 25 5 6 14 23 43 -20 21
20 MKE Ankaragücü 24 5 5 14 27 40 -13 20
21 Gençlerbirliği 24 5 5 14 20 45 -25 20

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