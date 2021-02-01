Kadıköy Bostancı’da araç kaldırımda bulunan betona çarparak takla attı

Kadıköy Bostancı’da 2 genç sokağa çıkma kısıtlamasını delerek araç ile kaldırımda bulunan betona çarparak takla attı.

Kadıköy Bostancı’da 2 genç sokağa çıkma kısıtlamasını delerek araç ile kaldırımda bulunan betona çarparak takla attı. Yaralanan 2 gencin olay yerine gelen arkadaşları kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına tepki göstererek ”sen sapık ruhlu bir insansın sen inşallah yaşamazsın” diyerek tepki gösterdiler.

Olay saat 04.00 sıralarında Bostancı Şemsettin Günaltay Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokağa çıkma kısıtlamasını da delen Şahin K. idaresindeki 34 BNG 506 plakalı Renault Magane markalı araç ile Yaren B. cadde üzerinde bulunan betona çarparak araç ile takla attı. Aracın yan yatmasıyla birlikte araçta bulunan Şahin K.ve Yaren B. yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinden çıkarılan Yaren B. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

O esnada kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına sinirlenen bir kişi “bizi neden çekiyorsunuz, Türkiye’nin en büyük alt yapısını çökerttiniz. Sen sapık ruhlu bir insansın inşallah yaşamazsın” diyerek tepki gösterdi. Öte yandan polis ekipleri kaza yapan gençlere sokağa çıkma izni bulunmadığı içinde cezai işlem uyguladı.