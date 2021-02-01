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Yıldırım Gündoğdu
MUTLULUK


İnsanlar bir şeyler elde ettikçe daha fazlasını ister.

Daha fazlasını istedikçe de insanlıktan çıkar.

Tüm insanı değerlerden uzaklaşır.

Bir makineye dönüşür.

Yetinmek…

Var olanla yetinmek…

Fazlasını istememek.

Bilgelik…

Erdemlilik ister.

Bulunduğun yerde mutlu olmak…

Dağda, taşta, köyde, şehirde hiç fark etmez.

Kişi her yerde mutlu olabilir.

Mutlu olmanın bir yeri, şekli, koşulu yoktur.

Her an, her daim mutlu olabilir insan.

Yaşam koşullarını kabul edip, o yaşam koşullarında var olabilmek; boyun eğiş, teslim oluş; mistik bir felsefeyi savunmak, mistik yaşamı aklamak değildir.

Var olan gerçeklerle yaşama yürümektir.

Her daim zevk almaktır yaşamdan.

Bir kuru ekmek bile zevkle yendiğinde…

Bir demli çay zevkle içildiğinde…

Mutlu eder insanı…

Sevmekle başlar her şey. 

Yaptığından, ettiğinden, ürettiğinden; yediğinden içtiğinden; nefes aldığından mutlu olabiliyorsa insan; mutluluğun sırrını çözmüş demektir.

Mutluluğu geçmişte ve gelecekte aramak; amalar, lakinler, ancaklar kurarak mutluluğu ötelemek, insanın kendisine yaptığı en büyük kötülüktür.

Mutluluk mekânda, zamanda; geçmişte, gelecekte aranmaz.

Mutluluğun zamanı ve mekânı yoktur.

Mutluluk her daim her yerdedir.

📆 23 Şubat 2021 Salı 17:30   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Galatasaray 25 17 3 5 50 19 +31 54 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Beşiktaş 24 16 3 5 53 26 +27 51 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 25 16 3 6 47 27 +20 51 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 25 14 6 5 32 24 +8 48 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 25 12 6 7 40 24 +16 42
6 Hatayspor 25 12 6 7 42 30 +12 42
7 Gaziantep 25 10 9 6 37 29 +8 39
8 Fatih Karagümrük 25 10 7 8 39 34 +5 37
9 Antalyaspor 25 7 12 6 24 29 -5 33
10 Göztepe 25 8 8 9 35 31 +4 32
11 Sivasspor 24 7 10 7 28 29 -1 31
12 Konyaspor 24 8 6 10 32 30 +2 30
13 Yeni Malatyaspor 25 7 9 9 32 34 -2 30
14 Kasımpaşa 25 8 5 12 29 40 -11 29
15 Çaykur Rizespor 25 6 9 10 30 42 -12 27
16 Kayserispor 25 6 7 12 17 30 -13 25
17 BB Erzurumspor 25 6 7 12 24 39 -15 25
18 Başakşehir 25 6 6 13 28 44 -16 24 2021-22 1.Lig
19 Denizlispor 25 5 6 14 23 43 -20 21
20 MKE Ankaragücü 24 5 5 14 27 40 -13 20
21 Gençlerbirliği 24 5 5 14 20 45 -25 20

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