Faizsiz Ev Almak Artık Çok Kolay!

Bizler yıllar boyunca birçok şeylere sahip olmak isteriz. Tabii bu durumlar bazı dönemlere göre değişmektedir. Ancak bir gerçek vardır ki, insanoğlu yerleşik sisteme geçtiğinden beri en çok istediği şeylerden biri ev sahibi olabilmektir. Ancak son dönemlerde bu seçenek bir hayli zorlaşmıştır ve neredeyse imkânsız hale gelmektedir.

Neticesinde gerek ekonomik şartlar, gerek talep gerek ise ek olarak tüm dünyayı olumsuz anlamda etkisi altına alan koronavirüs pandemisi vardır. Bunlar olaylar mevcutken az olan umudumuz belki de hiç kalmadı. Ancak durun! Umudunuzu asla yitirmeyin, çünkü faizsiz ev almak artık çok kolay!

Nasıl Faizsiz Ev Alabilirim?

Yıllardır para biriktirmeye çalışan insanlar vardır, ancak para biriktirseler bile nakit olan paraları artan ekonomik sıkıntılardan dolayı birçok noktada değer kaybeder. Örneğin; 200 birim para biriktirirken bu süreçte beğendiğiniz ev 200 birimden 300 e çıkar ve bu da sizlerin umudunu kaybetmesine neden olur, çünkü hedef git gide uzaklaşır.

Üstüne üstlük bir çözüm arar ve bankalara denk gelirsiniz. Onlar ise size yardımcı oluyormuş gibi gözüküp, 200 birimlik evin 20 birimini peşinat geri kalan tutarı taksitlerde yüksek faiz alırlar ve 20 birim de ara ödeme isterler. 200 birimlik evi toplamında 450 birime almış olursunuz. Ancak faizsiz finansman şirketleri ile faizsiz ev almak mümkündür. Üstelik kira ödermişçesine bu eve sahip olabilirsiniz.

Kiradan Kurtulun!

Yıllar boyunca kira ödediniz ve elinizden çıkardığınız para bir daha size geri dönmedi, ancak faizsiz finansman şirketleri belirlemiş olduğunuz taksitleri, kira gibi öderken sizleri zaman kaybetmeden ev sahibi yapıyor. Seçmiş olduğunuz eve göre gelir-gider tablonuza bakın, T.C kimlik fotokopinizi hazırlayın, yasal maaş bordro fotokopisini hazırlayın ve hadi gelin faizsiz finansman şirketleri ile iletişime geçip faizsiz ev almanın ne kadar kolay olduğunu sizler de görün.

Bu ayrıcalığı yaşamak herkesin hakkıdır. Böyle bir sistem ise tabii ki bizlerin hayallerinin gerçekleşmesindeki paya sahip olup, önümüze başka hedefler ve mutluluklar koymamızda da yardımcı olacaktır. Hadi, sizler de ev almak için harekete geçin.

Kaynak: https://www.faizsizev.org/