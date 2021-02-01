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Yoğun kar yağışı İstanbul’u beyaza bürüdü


İstanbul’da beklenen kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı Mega Kent’i adeta beyaza bürürken sabah saatlerinde bazı vatandaşlar araçlarının başına giderek kar temizliği yaptı.

İstanbullular güne karla uyandı – Tıkla İzle

Meteorolojinin yoğun kar yağışı uyarısının ardından İstanbul’da gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Gece saatlerinden itibaren etkili olan yağışla İstanbullular güne beyaz bir örtüyle başladı. Kar yağışı şiddetini yer yer arttırırken bazı vatandaşların sabahın erken saatlerinde araçlarının başına giderek kar temizliği yaptığı görüldü. Günün erken saatlerinde kar yağışını görerek aracının başına giden Ramazan isimli vatandaş, “Arabanın aküsünün donmaması için karları üzerinden temizliyorum. Arabayı akü donmasın diye çalıştıracağım. Akü 400 lira olmuş” ifadelerinde bulundu.

Vatandaşlar yürümekte zorluk yaşadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da etkili olması beklenen son yılların en şiddetli soğukları için günler öncesinden tahminde bulunmuştu. Yapılan tahminlerin ardından İstanbul’da etkili olan bahar havaları yerini gece saatlerinden itibaren kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde şehir merkezinde de etkisini gösterdi.
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kalırken, işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar ise güne kar yağışıyla başladı. Vatandaşların kar yağışına karşı yanında eldiven ve şemsiye taşıdıkları görüldü.

Sabah erken saatlerde işe gitmek için yola çıkan İstanbullular kar yağışı nedeniyle yollarda yürümekte zorluk çekti.

Sürücülerin trafikte dikkatli olmasını belirten taksici esnafı Salih Çöpoğlu, “Sokağa çıkma yasağı var. Biz ekmeğimiz için dışarıdayız. Barajlarda azalan su sonrası İstanbul için kar yağışı iyi oldu. Ayrıca trafiğe çıkan araç sürücülerine dikkatli olmasını öneririm” diye konuştu.

📆 14 Şubat 2021 Pazar 15:41   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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