MENÜ ☰
Benim de şirketim var | trink
Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Genel, Manşet, Politika, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » Aykurt Nuhoğlu, “AKP gitsin gerisi önemli değil anlayışı başarılı olamadı!
Aykurt Nuhoğlu, “AKP gitsin gerisi önemli değil anlayışı başarılı olamadı!


Önceki dönem Kadıköy Belediye Başkanlığı yapan İnşaat Mühendisi CHP’li Aykurt Nuhoğlu, Toplumcu Düşünce Platformunda “Seçim”lerimiz” başlıklı yazısında yaptığı açıklama da; siyasette muhalefetin rolünü çarpıcı ifadelerle dile getirdi.

Nuhoğlu, “Sadece AKP gitsin gerisi önemli değil anlayışı bugüne kadar başarılı olamadı. Başarıyı sağlayacak olan bireylerin her alanda demokratik haklarını kullanabilmesinin önünün açılmasıdır.

Daha demokratik, adil, eşit bir dünyada onurlu bir şekilde yaşamak isteyenler olarak çoğunlukta olduğumuz ama yaşadıklarımız hakkında karar verme kanallarımızın kapalı olduğu tespitini hep birlikte yaparsak, tepede değil tabanda bir ortaklık sağlamanın yollarını konuşmaya başlayabiliriz.

Seçim söylemleri başladı. Manevralar yapılıyor; toplumun beklentilerini doğru analiz edebilenler öne geçecek.

Kaybedenler üzülecek. Küsenler, kızanlar olacak. Kısır bir döngünün etrafında dönüyoruz. Bu döngüden çıkmak istiyoruz. Bu seçim artık değişim olsun isteğimizi devam ettiriyoruz.

Nasıl olacak?

2002 yılından bu yana 14 seçim yaşadık. Beklentilerimiz arttı, artık sonuna geldik dediğimiz noktada değişim gerçekleşmedi. Son yerel seçimlerde büyük kentlerin kazanılması umudu artırdı. İttifak politikası sonuçlarını verdi. Millet ittifakına HDP’nin de destek vermesiyle muhalefet başarılı oldu.

Bugüne gelirsek; anketlerde AKP oy kaybediyor, karasızlar neredeyse %40 civarında, muhalefetin oylarında artış yok. Geçmiş seçim sonuçlarından kazandığımız deneyimler bize mevcut siyasi aktörlerden farklı sonuçlar beklemenin zor olduğunu gösteriyor.  Bir taraftan da AKP, Saadet Partisi üzerinden gelecekteki ittifak politikalarını boşa çıkarmaya çalışıyor ve bir gün daha iktidarda kalabilmek için her şeyi yapabileceği havasını topluma yayıyor.  AKP ve MHP Genel Başkanları, HDP kapatılmalıdır söylemi ile doğrudan yargıya müdahale ediyor. Gazetecilere şiddet uygulanması, uzun süreli tutukluluk halinin iktidar tarafından karar verilerek devam ettirilmesi, adalet duygusunu ortadan kaldırılıyor. Yaratılan kutuplaşma ve çatışma ortamı, kitleleri siyasetten uzaklaştırıyor.

Devamını okumak için tıklayınız;

“Seçim”lerimiz
📆 07 Şubat 2021 Pazar 17:37   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Galatasaray 23 15 3 5 47 18 +29 48 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Beşiktaş 23 15 3 5 50 26 +24 48 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 23 15 3 5 45 25 +20 48 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Alanyaspor 23 12 5 6 40 23 +17 41 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Trabzonspor 22 11 6 5 28 24 +4 39
6 Hatayspor 23 11 5 7 39 29 +10 38
7 Fatih Karagümrük 23 10 7 6 36 29 +7 37
8 Gaziantep 22 9 8 5 35 28 +7 35
9 Antalyaspor 23 7 10 6 23 28 -5 31
10 Yeni Malatyaspor 22 7 8 7 29 28 +1 29
11 Sivasspor 23 6 10 7 26 29 -3 28
12 Göztepe 22 6 8 8 32 28 +4 26
13 Çaykur Rizespor 23 6 8 9 29 39 -10 26
14 Kasımpaşa 23 7 5 11 25 36 -11 26
15 Konyaspor 22 6 6 10 27 28 -1 24
16 Kayserispor 23 6 6 11 17 28 -11 24
17 Başakşehir 23 6 6 11 27 41 -14 24
18 BB Erzurumspor 23 5 7 11 21 36 -15 22 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 22 5 5 12 20 41 -21 20
20 MKE Ankaragücü 22 5 3 14 26 39 -13 18
21 Denizlispor 23 4 6 13 22 41 -19 18

BAĞLANTILAR