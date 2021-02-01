Aykurt Nuhoğlu, “AKP gitsin gerisi önemli değil anlayışı başarılı olamadı!

Önceki dönem Kadıköy Belediye Başkanlığı yapan İnşaat Mühendisi CHP’li Aykurt Nuhoğlu, Toplumcu Düşünce Platformunda “Seçim”lerimiz” başlıklı yazısında yaptığı açıklama da; siyasette muhalefetin rolünü çarpıcı ifadelerle dile getirdi.

Nuhoğlu, “Sadece AKP gitsin gerisi önemli değil anlayışı bugüne kadar başarılı olamadı. Başarıyı sağlayacak olan bireylerin her alanda demokratik haklarını kullanabilmesinin önünün açılmasıdır.

Daha demokratik, adil, eşit bir dünyada onurlu bir şekilde yaşamak isteyenler olarak çoğunlukta olduğumuz ama yaşadıklarımız hakkında karar verme kanallarımızın kapalı olduğu tespitini hep birlikte yaparsak, tepede değil tabanda bir ortaklık sağlamanın yollarını konuşmaya başlayabiliriz.

Seçim söylemleri başladı. Manevralar yapılıyor; toplumun beklentilerini doğru analiz edebilenler öne geçecek.

Kaybedenler üzülecek. Küsenler, kızanlar olacak. Kısır bir döngünün etrafında dönüyoruz. Bu döngüden çıkmak istiyoruz. Bu seçim artık değişim olsun isteğimizi devam ettiriyoruz.

Nasıl olacak?

2002 yılından bu yana 14 seçim yaşadık. Beklentilerimiz arttı, artık sonuna geldik dediğimiz noktada değişim gerçekleşmedi. Son yerel seçimlerde büyük kentlerin kazanılması umudu artırdı. İttifak politikası sonuçlarını verdi. Millet ittifakına HDP’nin de destek vermesiyle muhalefet başarılı oldu.

Bugüne gelirsek; anketlerde AKP oy kaybediyor, karasızlar neredeyse %40 civarında, muhalefetin oylarında artış yok. Geçmiş seçim sonuçlarından kazandığımız deneyimler bize mevcut siyasi aktörlerden farklı sonuçlar beklemenin zor olduğunu gösteriyor. Bir taraftan da AKP, Saadet Partisi üzerinden gelecekteki ittifak politikalarını boşa çıkarmaya çalışıyor ve bir gün daha iktidarda kalabilmek için her şeyi yapabileceği havasını topluma yayıyor. AKP ve MHP Genel Başkanları, HDP kapatılmalıdır söylemi ile doğrudan yargıya müdahale ediyor. Gazetecilere şiddet uygulanması, uzun süreli tutukluluk halinin iktidar tarafından karar verilerek devam ettirilmesi, adalet duygusunu ortadan kaldırılıyor. Yaratılan kutuplaşma ve çatışma ortamı, kitleleri siyasetten uzaklaştırıyor.

Devamını okumak için tıklayınız;