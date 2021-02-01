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Kadıköy Gazetesi » Ekonomi, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » Enflasyon Farkı, Çalışanın ve Emeklinin Yüzünü Güldürmez!
Enflasyon Farkı, Çalışanın ve Emeklinin Yüzünü Güldürmez!


Anadolu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (ANADOLU SAĞLIK SEN) Genel Başkanı Necip Taşkın, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının memur ve emeklinin sıkıntılarını ortaya koyduğunu söyledi!

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı 2021 Ocak ayı itibariyle 1,68 oldu. Enflasyon 2021’in ilk 6 ayında yüzde 3’ü geçerse, geçilen miktar kadar memur ve emekli zam alacak. Ancak açıklanan enflasyon rakamlarının 4 milyona yaklaşan memur ve 13 milyonun üzerindeki emekli ve aileleri için inandırıcı olmadığını belirten Necip Taşkın, bunun nedeninin de çarşı ve pazardaki fiyat artışları olduğunu söyledi. Zira çarşı Pazar fiyatlarının memur ve emeklinin cebini yaktığını, bu nedenle enflasyon oranlarının inandırıcı bulunmadığını belirterek memur ve emekli enflasyonunun resmi rakamlardan farklı olduğuna dikkat çekti.

Hatırlanacağı gibi memur ve emekli, 2020’nin ilk altı ayında yüzde 1,75, ikinci altı ayında da yüzde 4,36 enflasyon farkı almış ancak maaşlar eridiği için maaş zamlarının gerisinde kalmıştı. Memur ve emeklinin açlık sınırının altında yaşadığına vurgu yapan Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, A’dan Z’ye her şeye zam geldiğini; elektrik, doğalgaz ve gıda gibi temel ihtiyaç maddelerine gelen zam oranlarıyla maaş zamları karşılaştırıldığında vicdanları yaralayan ve sorgulamaya neden olan bir adaletsizliğin ortaya çıktığını söyledi.

Enflasyon farkının eskiden her ay verildiğini daha sonra 6’şar aylık dilimler halinde ödenmeye başlandığına dikkat çeken Necip Taşkın, pandemi, dövizdeki hareketlilik vb. etkenler yüzünden ağırlaşan ekonomik koşulların memur ve emeklinin yaşam şartlarını daha da ağırlaştırdığını belirterek, hem vergi dilimine takılarak kesilen yüksek vergiler hem de enflasyon nedeniyle eriyen maaşlar yüzünden memur ve emeklinin nefes alamaz hale geldiğini, bu nedenle enflasyon farkının her ay verilmesinin daha doğru olacağını söyledi. Memur ve emeklinin açlığa mahkûm edilemeyeceğini, Anayasa’nın 56. Maddesine göre “…Devlet herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlama…” zorunluluğu bulunduğuna vurgu yaparak, beslenemeyen insanın beden ve ruh sağlığının sağlıklı olamayacağını, dolayısıyla memur ve emeklinin yaşama koşullarının iyileştirilmesi, beden ve ruh sağlığının korunabilmesi amacıyla sağlık teşkilatlarında çalışanlara 1.000 lira seyyanen zam yapılması gerektiğine işaret etti.

📆 03 Şubat 2021 Çarşamba 20:10   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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