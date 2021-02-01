Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçedeki tüm kapalı ve açık alanlarda 7 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşünün yasaklandığı duyurulmuştu.
Kadıköy’de polis araçlarına böyle saldırdılar – Tıkla İzle
Kadıköy’de izinsiz gösteri yapan, güvenlik güçlerine mukavemet eden ve polis araçlarına saldıran 104 kişi gözaltına alındı. Provokatörlerin polis araçlarına saldırdıkları anlar da kameralara yansıdı.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Fenerbahçe
|22
|15
|3
|4
|45
|24
|+21
|48
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Galatasaray
|22
|14
|3
|5
|46
|18
|+28
|45
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Beşiktaş
|21
|14
|2
|5
|48
|25
|+23
|44
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Alanyaspor
|21
|11
|4
|6
|37
|21
|+16
|37
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Trabzonspor
|21
|10
|6
|5
|27
|24
|+3
|36
|6
|Gaziantep
|21
|9
|8
|4
|35
|26
|+9
|35
|7
|Hatayspor
|22
|10
|5
|7
|35
|28
|+7
|35
|8
|Fatih Karagümrük
|21
|8
|7
|6
|33
|29
|+4
|31
|9
|Antalyaspor
|21
|7
|8
|6
|21
|26
|-5
|29
|10
|Yeni Malatyaspor
|21
|7
|7
|7
|27
|26
|+1
|28
|11
|Kasımpaşa
|22
|7
|5
|10
|24
|32
|-8
|26
|12
|Çaykur Rizespor
|22
|6
|8
|8
|28
|37
|-9
|26
|13
|Göztepe
|21
|6
|7
|8
|30
|26
|+4
|25
|14
|Sivasspor
|21
|5
|9
|7
|22
|28
|-6
|24
|15
|Başakşehir
|22
|6
|6
|10
|27
|40
|-13
|24
|16
|Konyaspor
|20
|6
|5
|9
|27
|27
|0
|23
|17
|Kayserispor
|21
|6
|4
|11
|15
|26
|-11
|22
|18
|BB Erzurumspor
|21
|5
|5
|11
|20
|35
|-15
|20
|2021-22 1.Lig
|19
|Gençlerbirliği
|21
|5
|4
|12
|20
|41
|-21
|19
|20
|MKE Ankaragücü
|21
|5
|3
|13
|25
|35
|-10
|18
|21
|Denizlispor
|21
|4
|5
|12
|21
|39
|-18
|17
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