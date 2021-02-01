Kadıköy’de eylemciler vatandaşlara saldırarak yaraladılar

Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde İstanbul Kadıköy’de polisin darp ettiği iddia edilen vatandaş, kendisinin aralarında kaldığı eylemciler tarafından yaralandığını söyledi.

Polisin darp ettiği iddia edilen vatandaş kendisini eylemcilerin yaraladığını söyledi – Tıkla İzle

Boğaziçi Üniversitesi eylemleri sırasında İstanbul Kadıköy’de 1 kişi başından yaralandı. Yaralanan vatandaşın polis tarafından darp edildiği iddia edildi. Hastanede yapılan tedavisinin ardından konuşan yaralı vatandaş, “Kadıköy’de gezerken eylemcilerin arasında kaldık. Eylemciler bizi darp etti. Kadıköy emniyetine bizi kurtardığı için teşekkür ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun” dedi.