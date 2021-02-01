Kadıköy’de eylemciler vatandaşlara saldırarak yaraladılar

Polisin darp ettiği iddia edilen vatandaş kendisini eylemcilerin yaraladığını söyledi – Tıkla İzle
Boğaziçi Üniversitesi eylemleri sırasında İstanbul Kadıköy’de 1 kişi başından yaralandı. Yaralanan vatandaşın polis tarafından darp edildiği iddia edildi. Hastanede yapılan tedavisinin ardından konuşan yaralı vatandaş, “Kadıköy’de gezerken eylemcilerin arasında kaldık. Eylemciler bizi darp etti. Kadıköy emniyetine bizi kurtardığı için teşekkür ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun” dedi.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Fenerbahçe
|22
|15
|3
|4
|45
|24
|+21
|48
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Galatasaray
|22
|14
|3
|5
|46
|18
|+28
|45
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Beşiktaş
|21
|14
|2
|5
|48
|25
|+23
|44
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Alanyaspor
|21
|11
|4
|6
|37
|21
|+16
|37
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Trabzonspor
|21
|10
|6
|5
|27
|24
|+3
|36
|6
|Gaziantep
|21
|9
|8
|4
|35
|26
|+9
|35
|7
|Hatayspor
|22
|10
|5
|7
|35
|28
|+7
|35
|8
|Fatih Karagümrük
|21
|8
|7
|6
|33
|29
|+4
|31
|9
|Antalyaspor
|21
|7
|8
|6
|21
|26
|-5
|29
|10
|Yeni Malatyaspor
|21
|7
|7
|7
|27
|26
|+1
|28
|11
|Kasımpaşa
|22
|7
|5
|10
|24
|32
|-8
|26
|12
|Çaykur Rizespor
|22
|6
|8
|8
|28
|37
|-9
|26
|13
|Göztepe
|21
|6
|7
|8
|30
|26
|+4
|25
|14
|Sivasspor
|21
|5
|9
|7
|22
|28
|-6
|24
|15
|Başakşehir
|22
|6
|6
|10
|27
|40
|-13
|24
|16
|Konyaspor
|20
|6
|5
|9
|27
|27
|0
|23
|17
|Kayserispor
|21
|6
|4
|11
|15
|26
|-11
|22
|18
|BB Erzurumspor
|21
|5
|5
|11
|20
|35
|-15
|20
|2021-22 1.Lig
|19
|Gençlerbirliği
|21
|5
|4
|12
|20
|41
|-21
|19
|20
|MKE Ankaragücü
|21
|5
|3
|13
|25
|35
|-10
|18
|21
|Denizlispor
|21
|4
|5
|12
|21
|39
|-18
|17
Bir cevap yazın