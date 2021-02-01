Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Mart’tan itibaren kademeli olarak açılacak

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:
– ‘8 ve 12 sınıflar ile ilkokul ve özel öğretim okulları 1 Mart’tan itibaren kademeli olarak açılacak’
– ‘Köy okullarında 15 Şubat’ta yüz yüze eğitim başlıyor’
– Üç beş aç gözlü tüccarın milletimize ekmeğini zehir etmesine göz yummayacağız. Tarla veya fabrikayla market arasındaki fiyat farklarının ekonomik gerekçelerle izah edilemeyecek seviyelere çıkması bizi de rahatsız ediyor.
– Yüksek enflasyonun hem üretici hem de tüketici cephesinde oluşturduğu tahribatın farkındayız. Gıda enflasyonu en büyük tehditlerden biridir
– Yeni anayasa için harekete geçebiliriz
– TÜRKSAT 5A uydumuzu 8 Ocak’ta yörüngesine yolcu ettik. Uzay çalışmalarında uzak mesafelerdeki uydular yerine düşük maliyetteki sebebi nedeniyle mikro uyduların önemi artıyor.
– Türkiye’de görev yapan AB elçileri ile yaptığım toplantıda, ilişkilerimizi saygı ve ortak hedeflerde geliştirmeyi teyit ettik.
– Silvan projesi, GAP’ın en bereketli bölgelerden birini oluşturuyor. 2 milyon dekar alanı sulayacak. İnşallah hem barajın hem tünellerin inşasını tamamlayarak, Diyarbakır topraklarını ülkemiz için önemli kazanç haline getireceğiz. 25 Ocak’ta Elazığ’a gittik. Toplamda 8 bin konutun anahtarını hak sahiplerine verdik.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Fenerbahçe
|21
|14
|3
|4
|43
|23
|+20
|45
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Beşiktaş
|21
|14
|2
|5
|48
|25
|+23
|44
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|21
|13
|3
|5
|43
|18
|+25
|42
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Alanyaspor
|21
|11
|4
|6
|37
|21
|+16
|37
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Trabzonspor
|21
|10
|6
|5
|27
|24
|+3
|36
|6
|Gaziantep
|21
|9
|8
|4
|35
|26
|+9
|35
|7
|Hatayspor
|21
|10
|5
|6
|34
|26
|+8
|35
|8
|Fatih Karagümrük
|21
|8
|7
|6
|33
|29
|+4
|31
|9
|Antalyaspor
|21
|7
|8
|6
|21
|26
|-5
|29
|10
|Yeni Malatyaspor
|21
|7
|7
|7
|27
|26
|+1
|28
|11
|Göztepe
|21
|6
|7
|8
|30
|26
|+4
|25
|12
|Kasımpaşa
|21
|7
|4
|10
|23
|31
|-8
|25
|13
|Çaykur Rizespor
|21
|6
|7
|8
|27
|36
|-9
|25
|14
|Sivasspor
|21
|5
|9
|7
|22
|28
|-6
|24
|15
|Başakşehir
|21
|6
|6
|9
|27
|37
|-10
|24
|16
|Konyaspor
|20
|6
|5
|9
|27
|27
|0
|23
|17
|Kayserispor
|21
|6
|4
|11
|15
|26
|-11
|22
|18
|BB Erzurumspor
|21
|5
|5
|11
|20
|35
|-15
|20
|2021-22 1.Lig
|19
|Gençlerbirliği
|21
|5
|4
|12
|20
|41
|-21
|19
|20
|MKE Ankaragücü
|21
|5
|3
|13
|25
|35
|-10
|18
|21
|Denizlispor
|21
|4
|5
|12
|21
|39
|-18
|17
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