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Avrasya Tüneli geçiş ücretine zam yapıldı


İki kıtayı birbirine bağlayan Avrasya Tüneli’nin tek yön geçiş ücreti otomobiller için 46 lira oldu.

Asya ve Avrupa’yı deniz altından birbirine bağlayan Avrasya Tüneli’nin geçiş ücreti bugün itibarıyla yüzde 26 artışla 46 lira olarak güncellendi. Bu ücret minibüsler için ise 69 liraya yükseldi.

Hem zaman hem de konfor açısından büyük avantajlar sunan tünel, dünyanın sayılı projeleri arasında gösteriliyor. Avrasya Tüneli’nde 2018 ve 2019 yıllarında ayrı ayrı olarak 17 milyonu aşkın araç geçişi sağlandı.
Avrasya Tüneli’nde geçiş ücretleri, son teknoloji ürünü tasarıma sahip serbest akış sistemi yardımıyla ödeniyor. OGS ve HGS sistemi aynı gişede aktif halde kullanılıyor ve Avrasya Tüneli kullanıcılarına kesintisiz yolculuk sağlayabilmek için gişelerde nakit veya kredi kartı ile ödeme seçeneği bulunmuyor.

📆 01 Şubat 2021 Pazartesi 20:09   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Fenerbahçe 21 14 3 4 43 23 +20 45 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Beşiktaş 21 14 2 5 48 25 +23 44 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 21 13 3 5 43 18 +25 42 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Alanyaspor 21 11 4 6 37 21 +16 37 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Trabzonspor 21 10 6 5 27 24 +3 36
6 Gaziantep 21 9 8 4 35 26 +9 35
7 Hatayspor 21 10 5 6 34 26 +8 35
8 Fatih Karagümrük 21 8 7 6 33 29 +4 31
9 Antalyaspor 21 7 8 6 21 26 -5 29
10 Yeni Malatyaspor 21 7 7 7 27 26 +1 28
11 Göztepe 21 6 7 8 30 26 +4 25
12 Kasımpaşa 21 7 4 10 23 31 -8 25
13 Çaykur Rizespor 21 6 7 8 27 36 -9 25
14 Sivasspor 21 5 9 7 22 28 -6 24
15 Başakşehir 21 6 6 9 27 37 -10 24
16 Konyaspor 20 6 5 9 27 27 0 23
17 Kayserispor 21 6 4 11 15 26 -11 22
18 BB Erzurumspor 21 5 5 11 20 35 -15 20 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 21 5 4 12 20 41 -21 19
20 MKE Ankaragücü 21 5 3 13 25 35 -10 18
21 Denizlispor 21 4 5 12 21 39 -18 17

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