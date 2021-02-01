Avrasya Tüneli geçiş ücretine zam yapıldı

İki kıtayı birbirine bağlayan Avrasya Tüneli’nin tek yön geçiş ücreti otomobiller için 46 lira oldu.

Asya ve Avrupa’yı deniz altından birbirine bağlayan Avrasya Tüneli’nin geçiş ücreti bugün itibarıyla yüzde 26 artışla 46 lira olarak güncellendi. Bu ücret minibüsler için ise 69 liraya yükseldi.

Hem zaman hem de konfor açısından büyük avantajlar sunan tünel, dünyanın sayılı projeleri arasında gösteriliyor. Avrasya Tüneli’nde 2018 ve 2019 yıllarında ayrı ayrı olarak 17 milyonu aşkın araç geçişi sağlandı.

Avrasya Tüneli’nde geçiş ücretleri, son teknoloji ürünü tasarıma sahip serbest akış sistemi yardımıyla ödeniyor. OGS ve HGS sistemi aynı gişede aktif halde kullanılıyor ve Avrasya Tüneli kullanıcılarına kesintisiz yolculuk sağlayabilmek için gişelerde nakit veya kredi kartı ile ödeme seçeneği bulunmuyor.