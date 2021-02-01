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Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Fenerbahçe, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Spor, Toplum, Yaşam » İrfan Can Kahveci: ‘Babamın hayallerini gerçekleştirdiğim için mutluyum’
İrfan Can Kahveci: ‘Babamın hayallerini gerçekleştirdiğim için mutluyum’


Fenerbahçe’nin yeni transferi İrfan Can Kahveci, “Babamın hayallerini gerçekleştirdiğim için mutluyum. Formanın hakkını sahada vereceğim” dedi.

Fenerbahçe’nin yeni transferi İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe Televizyonu’na açıklamalarda bulundu. Çok heyecanlı ve gururlu olduğunu ifade eden Kahveci, “Babamın hayallerini gerçekleştirdiğim için mutluyum. Formanın hakkını sahada vereceğim. Göksel Başkan’a da çok teşekkür ediyorum. Ali Koç Başkan da buraya kadar geldi, teşekkür ederim, çok mutluyum. Efsane çubuklu formamızın hakkını vermek için elimden geleni yapacağım” diye konuştu.

Emre Belözoğlu: “Camianın ayakta durmasının tek sebebi Ali Koç’tur”

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, İrfan Can transferi ile ilgili, “Büyük Fenerbahçe ailesine hoş geldin. Ali Koç Başkan’ın emeği çok büyük. Camianın ayakta durmasının tek sebebi Ali Koç’tur. Bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından İrfan Can Kahveci ablası ve kız arkadaşıyla poz verirken Fenerbahçe logolu fincanla kahve içti. Kahveci, Fenerbahçe’de 17 numaraları formayı giyecek.

📆 01 Şubat 2021 Pazartesi 00:00   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Fenerbahçe 21 14 3 4 43 23 +20 45 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Beşiktaş 21 14 2 5 48 25 +23 44 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 21 13 3 5 43 18 +25 42 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Alanyaspor 21 11 4 6 37 21 +16 37 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Trabzonspor 21 10 6 5 27 24 +3 36
6 Gaziantep 21 9 8 4 35 26 +9 35
7 Hatayspor 21 10 5 6 34 26 +8 35
8 Fatih Karagümrük 21 8 7 6 33 29 +4 31
9 Antalyaspor 21 7 8 6 21 26 -5 29
10 Yeni Malatyaspor 21 7 7 7 27 26 +1 28
11 Göztepe 21 6 7 8 30 26 +4 25
12 Kasımpaşa 21 7 4 10 23 31 -8 25
13 Çaykur Rizespor 21 6 7 8 27 36 -9 25
14 Sivasspor 21 5 9 7 22 28 -6 24
15 Başakşehir 21 6 6 9 27 37 -10 24
16 Konyaspor 20 6 5 9 27 27 0 23
17 Kayserispor 21 6 4 11 15 26 -11 22
18 BB Erzurumspor 21 5 5 11 20 35 -15 20 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 21 5 4 12 20 41 -21 19
20 MKE Ankaragücü 21 5 3 13 25 35 -10 18
21 Denizlispor 21 4 5 12 21 39 -18 17

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