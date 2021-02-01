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Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Fenerbahçe, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Spor, Toplum, Yaşam » Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci’yi transfer etti
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci’yi transfer etti


Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci’nin transferi konusunda Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı.

Devre arası transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan İrfan Can Kahveci’nin durumu belli oldu. Fenerbahçe, 25 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda Başakşehir ile anlaşmaya vardı. Kulüpler arasında şu an takasta kullanılacak futbolcular ve mukavelenin detayları hakkında son görüşmeler yapılıyor. İrfan’la da bir araya gelen sarı-lacivertli yetkililer, sözleşme ayrıntılarını konuşuyor.

📆 31 Ocak 2021 Pazar 23:50   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Fenerbahçe 21 14 3 4 43 23 +20 45 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Beşiktaş 21 14 2 5 48 25 +23 44 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 21 13 3 5 43 18 +25 42 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Alanyaspor 21 11 4 6 37 21 +16 37 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Trabzonspor 21 10 6 5 27 24 +3 36
6 Gaziantep 21 9 8 4 35 26 +9 35
7 Hatayspor 21 10 5 6 34 26 +8 35
8 Fatih Karagümrük 21 8 7 6 33 29 +4 31
9 Antalyaspor 21 7 8 6 21 26 -5 29
10 Yeni Malatyaspor 21 7 7 7 27 26 +1 28
11 Göztepe 21 6 7 8 30 26 +4 25
12 Kasımpaşa 21 7 4 10 23 31 -8 25
13 Çaykur Rizespor 21 6 7 8 27 36 -9 25
14 Sivasspor 21 5 9 7 22 28 -6 24
15 Başakşehir 21 6 6 9 27 37 -10 24
16 Konyaspor 20 6 5 9 27 27 0 23
17 Kayserispor 21 6 4 11 15 26 -11 22
18 BB Erzurumspor 21 5 5 11 20 35 -15 20 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 21 5 4 12 20 41 -21 19
20 MKE Ankaragücü 21 5 3 13 25 35 -10 18
21 Denizlispor 21 4 5 12 21 39 -18 17

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