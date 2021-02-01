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Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » Kadıköy’de, haftasonu kısıtlamalara uymayan 328 kişiye para cezası kesildi
Kadıköy’de, haftasonu kısıtlamalara uymayan 328 kişiye para cezası kesildi


Covit-19 salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sıcak havayı fırsat bilen Kadıköylüler, kendilerini evden dışarı attılar. Caddeler, sokaklar, parklar ve sahil kesimlerindeki yoğunluk adeta coronaya davetiye çıkarırken güvenlik görevlileri de kısıtlamayı ihlal edenlere hem uyarıda bulundular hemde ceza yazdılar.

Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bu hafta sonu yani; CUMA 21.00 – PAZAR 19.00 saatleri arasında, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 328 kişiye 1.137.832 TL idari para cezası yazıldı.

Kaymakamlık mesajında kurallara uyan vatandaşlara da teşekkür etti.

“Yasağa uymayanlara ilişkin cezalar uygulanırken, kurallara riayet eden hemşehrilerimize teşekkkür ederiz” şeklinde ifade edildi.

Galeri
📆 31 Ocak 2021 Pazar 23:40   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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