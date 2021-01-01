CHP’de 3 milletvekili, ”Çabalarımız maalesef sonuçsuz kaldı” diyerek istifa etti

İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova milletvekili Özcan Özel CHP’den istifa etti. İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi, “Tarafım sizler gibi Atatürk Cumhuriyetidir. Bölücü, ayrılıkçı, rantçı, kumpasçı 2. Cumhuriyet değil. Sizin Silivri’de tanıdığınız Atatürk Cumhuriyetinin evladı ‘Teğmen Çelebi’ ateş parçasıdır, şahsi çıkarı ve ikbali için sönmüş mum olamaz! Sönerek yok olmayacağım. Yanıyorum o halde varım” dedi.

CHP milletvekilleri TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek partilerinden istifa ettiklerini açıkladılar. İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi, FETÖ kumpaslarıyla 41 ay tutuklu kaldığını hatırlatarak, iki sene boyunca CHP yönetimine itirazlarını dile getirdiğini ve son olarak 10 Aralık 2020’de CHP yönetimi ve milletvekillerine mektup gönderdiklerini ifade etti. Çelebi, “26-27 Ocak 2021 tarihlerinde Sn. Genel Başkanımız ve Grup Başkanvekilimiz Özgür Özel ile yaptığımız görüşmelerde ‘partide birlik için adım atılmalı’ diye ısrar ederek 3 vekil imzalı görüşlerimizi sunduk. Çabalarımız maalesef sonuçsuz kaldı.

Bütün ötekileştirmelere rağmen, işime yani milletin vekilliğine odaklandım, partimize ve değerlerine Meclis kürsüsünde milyonlarca sayıda izlenmeye ulaşan konuşmalarla siper oldum. 2,5 sene sonunda yasama ve denetim faaliyetlerinde 95 kanun, 1536 soru önergesi, 79 araştırma önergesiyle, onlarca Meclis ve komisyon konuşmasıyla ortalamanın çok üzerinde, vekiller arasında en yüksek performansı gösterenlerden oldum” ifadelerini kullandı.

Çelebi, şöyle konuştu:

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinden doğmuş özgüveni yüksek CHP’den, AK Parti’nin ve saray rejiminin miadı dolmuşken, kendi değerleri ve mücadelesiyle 1. parti olmaya çabalamayan, başka partileri parlatan ve siyasi sebil gibi besleyen, iktidar çöplüğünde yeni dostlar ararken partinin başarılı evlatlarını dışlayan CHP’ye geldik. Emperyalizme diz çöktürmüş CHP’den, S400, Mavi Vatan, Kıbrıs, Libya, Azerbaycan, Suriye gibi milli konularda kekeleyen yöneticilere, ‘Hangi istiklal vardır ki yabancıların planlarıyla yabancıların nasihatlarıyla yükselebilsin. Tarih böyle bir olay kaydetmemiştir’ diyen Mustafa Kemal Atatürk’ten, yabancılardan demokrasi dilenen yöneticilere, Atatürk demekten imtina edenleri sahiplenen ve el üstünde tutan CHP’ye geldik.

CHP’den; ülkeye hem demokrasi vadedip hem parti içinde AK Parti tipi demokrasiyi yani ‘itaat et rahat et’ anlayışını hâkim kılanlara, Parti Meclisi üyelerine, milletvekillerine, il-ilçe başkanlarına tuzluk muamelesi yapan anlayışa, ‘Işığımız Öcalan’ diyen kumpas tetikçilerini CHP için şans görebilen yöneticilere, Atatürk’ü alenen soykırımcı olarak niteleyen HDP yönetimine ses çıkaramayan yöneticilere, kadınlara seçme seçilme hakkı veren CHP’den, grup başkanvekili seçimlerinde milletvekillerinin dahi seçme seçilme hakkını yok sayan, grup başkanvekillerini dahi atayan CHP’ye geldik.”

Çelebi kendisinin halkın çocuğu olduğunu söyleyerek, “Buraya millete vekillik yapmaya geldim, sindirilmeye ya da susturulmaya değil. Tarafım sizler gibi kurucu 29 Ekim ruhudur, 10 Aralık ve kuyrukçularının zihniyeti değil. Tarafım sizler gibi Atatürk Cumhuriyetidir. Bölücü, ayrılıkçı, rantçı, kumpasçı 2. Cumhuriyet değil. Sizin Silivri’de tanıdığınız Atatürk Cumhuriyetinin evladı ‘Teğmen Çelebi’ ateş parçasıdır, şahsi çıkarı ve ikbali için sönmüş mum olamaz! Sönerek yok olmayacağım. Yanıyorum o halde varım! “Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa?” Hakkınızı helal edin! Mesele Cumhuriyeti, Atatürk devrimlerini, altı oku, demokrasiyi, birlik beraberliğimizi, ülkemizin bütünlüğünü yaşatmaksa bu bir veda değildir. Bu anlamda ayrılık yoktur.

Doğrular ve doğrunun yolcuları mutlaka ilerde buluşacaklardır! 7 İzlenen politikalarla Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş değerlerinin zarar göreceğine dair derin kaygılarım, bu yönetimle yan yana yürümemi engelleyecek çok ciddi politik görüş ayrılıkları, eksik parti içi demokrasi uygulamaları, ötekileştirme, birlik beraberliği bozan saygısızlık, sevgisizlik ve çıkarcılık ortamı nedeniyle partimden istifa ediyorum. “Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.” demişti Yüce Atatürk. Özgürlüklerin en büyüğü doğru olanı yapabilmektir. Bazen görevin kendisi feda olur. Kendimi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve milletimizin selameti adına, arzı feda ederim” dedi.

CHP Yalova milletvekili Özcan Özel, şunları kaydetti:

“Muharrem İnce ve ötekileştirilmiş evlatlarla görüşüldü ama çözüm olmadı. 10 Aralık mektubuyla görüşlerimizi Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel’e sunduk. Bu önerilerimiz, Atatürk ile sorunu olanların görevden alınması ve 10 Aralık’a geçit verilmemesi. Büyük CHP için birlik saptanması, birinci parti olmak için çaba sarf edilmesidir. Önerilerimize yanıt gelmedi, açıklama yaptık. Türk milleti için kutsaldır. Dilse ağzımızın içindeki organ değil Türkçedir. Ben partide kalarak önce Yalova, sonra ülkeme sahip çıkmaya çalıştım. Bundan sonra da tüm çabam bu olacak.”

Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, iktidarda kalmanın, iktidarı alabilmek için ülkeyi bölmeden tek çıkar yolun Türk milletinin ittifakı olduğunu söylediğinin altını çizerek, “Kaderin cilvesi yine bir yurtsever tıbbiyeli, bir kahraman Harbiyeli ve vatansever bir Cumhuriyet muallimi olarak tarihin sahnesine çıkıyoruz. 100 yıl sonra bugün Atatürk’ün 2 büyük eserinden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk’ün gösterdiği istikametten sapmıştır. CHP’den Atatürk’ün yoluna dönene kadar istifa ediyoruz. Türkiye seçeneksiz değildir. Analar ne yiğitler doğuruyor. Memleketimizde güneşli güzel günler yakındır. Zihninizi boşaltınız; inat ve düşmanlaştırma üzerine kurulmuş bu ittifakları ve birbirinizi alt etme politikalarını terk ediniz” şeklinde konuştu.

Milletvekilleri gazetecilerden soru almadılar.