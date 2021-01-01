Arsena’li Yıldız Mesut Özil, Fenerbahçe’ye İmza Atmak için İstanbul’a geliyor

Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı İngiltere’nin Arsenal takımında top koşturan yıldız futbolcu Mesut Özil İstanbul’a geliyor
Yapılan uzun görüşmelerin ardından çok istediği İstanbul’a gelerek vatanında futbol hayatında devam etmek isteyen Özil, hafta başı Fenerbahçe Kulübüyle yapılacak anlaşma neticesinde resmen sarı lacivert formayı giyecek.
Sarı lacivertli taraftarda büyük heyecan oluşturan yılın transferinin Süper Lig’de de olumlu etkisi oldu.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Beşiktaş
|18
|12
|2
|4
|41
|21
|+20
|38
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Fenerbahçe
|17
|11
|2
|4
|35
|21
|+14
|35
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Gaziantep
|18
|9
|7
|2
|33
|20
|+13
|34
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Galatasaray
|18
|10
|3
|5
|34
|16
|+18
|33
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Hatayspor
|18
|9
|4
|5
|27
|22
|+5
|31
|6
|Alanyaspor
|18
|9
|3
|6
|29
|16
|+13
|30
|7
|Fatih Karagümrük
|18
|7
|6
|5
|30
|24
|+6
|27
|8
|Trabzonspor
|18
|7
|6
|5
|20
|21
|-1
|27
|9
|Antalyaspor
|19
|6
|7
|6
|20
|26
|-6
|25
|10
|Yeni Malatyaspor
|18
|6
|6
|6
|25
|24
|+1
|24
|11
|Sivasspor
|18
|5
|8
|5
|20
|22
|-2
|23
|12
|Başakşehir
|18
|6
|5
|7
|25
|29
|-4
|23
|13
|Konyaspor
|18
|6
|4
|8
|26
|24
|+2
|22
|14
|Göztepe
|18
|5
|7
|6
|24
|22
|+2
|22
|15
|Kasımpaşa
|17
|6
|4
|7
|20
|27
|-7
|22
|16
|Çaykur Rizespor
|18
|5
|6
|7
|23
|34
|-11
|21
|17
|Gençlerbirliği
|18
|5
|4
|9
|19
|34
|-15
|19
|18
|Kayserispor
|18
|4
|4
|10
|12
|23
|-11
|16
|2021-22 1.Lig
|19
|MKE Ankaragücü
|17
|4
|3
|10
|20
|27
|-7
|15
|20
|Denizlispor
|18
|3
|5
|10
|17
|30
|-13
|14
|21
|BB Erzurumspor
|18
|3
|4
|11
|16
|33
|-17
|13
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