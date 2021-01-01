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Kadıköy’de Yaya Kaldırımlarındaki Dubalar Tahrip Ediliyor


Kadıköy Belediyesi ekiplerinin, kaldırım kenarlarına monte ettiği dubaların bazıları tahrip ediliyor. Kentte bir çok sürücünün, araçları ile plastik dubaları ezmesi veya kırması dikkat çekiyor. Sorumsuz kişi ya da kişilerce dubalar tahrip edilirken, aynı zamanda kaldırım taşları da zara görüyor.

Yayaların rahatlıkla yürümesine imkan sağlamak ve araçların park etmesini önlemek amacıyla, kaldırımlara döşenen dubaların tahrip edilmesi vatandaşların tepkisine neden oldu.

Konuyla ilgili görüşlerini belirten vatandaşlar, “Sürücüler araçlarını park etmek için, belediye tarafından çeşitli noktalara yerleştirilen dubalara zarar veriyor. Bunlar herkesin malı, ödediğimiz vergilerle yapılıyor.

Hem vatandaşlar hem sürücüler daha dikkatli olmalı. Kamu malına zarar verenler cezalandırılmalı” şeklinde konuştu.

Haber: Ahmet Zeki YEŞİL

Galeri
📆 16 Ocak 2021 Cumartesi 22:48   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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