Fenerbahçe ile Mesut Özil arasında “Mesut olalım” Mesajlarında Mutlu Son

Mesut Özil resmen Fenerbahçe’de…
Fenerbahçe’nin resmi twitter hesabından yapılan ‘Gel gündüzle gece olalım’ paylaşımına Mesut Özil’den cevap geldi. Dünya yıldızı futbolcu paylaşıma sarı-lacivert kalplerle cevap verdi.
Mesut Özil resmen Fenerbahçe’de…
Arsenal’dan ayrılan Mesut Özil ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, yıldız futbolcuyla 3.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki futbolcunun yakın zamanda İstanbul’a gelmesi bekleniyor.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Beşiktaş
|17
|11
|2
|4
|39
|21
|+18
|35
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Fenerbahçe
|17
|11
|2
|4
|35
|21
|+14
|35
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Gaziantep
|18
|9
|7
|2
|33
|20
|+13
|34
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Galatasaray
|17
|10
|3
|4
|34
|14
|+20
|33
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Alanyaspor
|18
|9
|3
|6
|29
|16
|+13
|30
|6
|Hatayspor
|17
|8
|4
|5
|25
|22
|+3
|28
|7
|Fatih Karagümrük
|18
|7
|6
|5
|30
|24
|+6
|27
|8
|Trabzonspor
|18
|7
|6
|5
|20
|21
|-1
|27
|9
|Antalyaspor
|19
|6
|7
|6
|20
|26
|-6
|25
|10
|Sivasspor
|18
|5
|8
|5
|20
|22
|-2
|23
|11
|Başakşehir
|18
|6
|5
|7
|25
|29
|-4
|23
|12
|Konyaspor
|18
|6
|4
|8
|26
|24
|+2
|22
|13
|Göztepe
|18
|5
|7
|6
|24
|22
|+2
|22
|14
|Kasımpaşa
|17
|6
|4
|7
|20
|27
|-7
|22
|15
|Yeni Malatyaspor
|17
|5
|6
|6
|21
|23
|-2
|21
|16
|Çaykur Rizespor
|17
|5
|6
|6
|22
|30
|-8
|21
|17
|Gençlerbirliği
|18
|5
|4
|9
|19
|34
|-15
|19
|18
|Kayserispor
|18
|4
|4
|10
|12
|23
|-11
|16
|2021-22 1.Lig
|19
|MKE Ankaragücü
|17
|4
|3
|10
|20
|27
|-7
|15
|20
|Denizlispor
|17
|3
|5
|9
|17
|28
|-11
|14
|21
|BB Erzurumspor
|18
|3
|4
|11
|16
|33
|-17
|13
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