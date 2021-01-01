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Fenerbahçe ile Mesut Özil arasında “Mesut olalım” Mesajlarında Mutlu Son


İngiltere’nin Arsenal Futbol Takımında top koşturan ünlü futbolcu Mesut Özil ile Fenerbahçe camiası arasında sevgi mesajları paylaşılması dikkat çekti.

Mesut Özil resmen Fenerbahçe’de…

Fenerbahçe Futbol Kulübü Sosyal Medya hesabından yapılan ‘Gel gündüzle gece olalım’ paylaşımına Mesut Özil’den sarı-lacivert kalplerle cevap geldi.

Fenerbahçe’nin resmi twitter hesabından yapılan ‘Gel gündüzle gece olalım’ paylaşımına Mesut Özil’den cevap geldi. Dünya yıldızı futbolcu paylaşıma sarı-lacivert kalplerle cevap verdi.

FENERBAHÇE’NİN YAPTIĞI ‘GEL GÜNDÜZLE GECE OLALIM’ PAYLAŞIMINA MESUT ÖZİL’DEN SARI-LACİVERT KALPLERLE CEVAP GELDİ. (İHA/İSTANBUL-İHA) Fenerbahçe’nin yaptığı ‘Gel gündüzle gece olalım’ paylaşımına Mesut Özil’den sarı-lacivert kalplerle cevap geldi.

Mesut Özil resmen Fenerbahçe’de…

Arsenal’dan ayrılan Mesut Özil ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, yıldız futbolcuyla 3.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki futbolcunun yakın zamanda İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Galeri
📆 16 Ocak 2021 Cumartesi 22:15   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 17 11 2 4 39 21 +18 35 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 17 11 2 4 35 21 +14 35 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Gaziantep 18 9 7 2 33 20 +13 34 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Galatasaray 17 10 3 4 34 14 +20 33 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 18 9 3 6 29 16 +13 30
6 Hatayspor 17 8 4 5 25 22 +3 28
7 Fatih Karagümrük 18 7 6 5 30 24 +6 27
8 Trabzonspor 18 7 6 5 20 21 -1 27
9 Antalyaspor 19 6 7 6 20 26 -6 25
10 Sivasspor 18 5 8 5 20 22 -2 23
11 Başakşehir 18 6 5 7 25 29 -4 23
12 Konyaspor 18 6 4 8 26 24 +2 22
13 Göztepe 18 5 7 6 24 22 +2 22
14 Kasımpaşa 17 6 4 7 20 27 -7 22
15 Yeni Malatyaspor 17 5 6 6 21 23 -2 21
16 Çaykur Rizespor 17 5 6 6 22 30 -8 21
17 Gençlerbirliği 18 5 4 9 19 34 -15 19
18 Kayserispor 18 4 4 10 12 23 -11 16 2021-22 1.Lig
19 MKE Ankaragücü 17 4 3 10 20 27 -7 15
20 Denizlispor 17 3 5 9 17 28 -11 14
21 BB Erzurumspor 18 3 4 11 16 33 -17 13

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