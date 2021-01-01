İstanbul’da, bölücü terör örgütüne operasyon düzenlendi

İstanbul’da, bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda, kırsaldan yurda yasadışı yollarla sızan örgütün Suriye uzantısı PKK/KCK-PYD/YPG üyesi 8 şüpheli yakalandı.
Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK’nın Suriye kolu PYD/YPG adına kırsal alanda faaliyet gösterip, dağ kadrosuyla irtibatı bulunan örgüt üyelerinin de aralarında olduğu 9 şüphelinin, yasadışı yollarla yurda gelip İstanbul’da saklandıkları istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında özel harekat timleri eşliğinde il genelinde 5 farklı ilçede çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen terör polisi, aranan örgüt üyesi 9 şüpheliden 8’ini yakalayarak gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye de el konulurken, yakalanan PKK/KCK-PYD/YPG üyesi 8 şüphelinin İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildiği öğrenildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgu işlemine ilerleyen saatlerde başlanacağı kaydedilirken, firari örgüt üyesi 1 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Beşiktaş
|17
|11
|2
|4
|39
|21
|+18
|35
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Fenerbahçe
|17
|11
|2
|4
|35
|21
|+14
|35
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|17
|10
|3
|4
|34
|14
|+20
|33
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Gaziantep
|17
|8
|7
|2
|31
|19
|+12
|31
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Alanyaspor
|18
|9
|3
|6
|29
|16
|+13
|30
|6
|Hatayspor
|17
|8
|4
|5
|25
|22
|+3
|28
|7
|Fatih Karagümrük
|18
|7
|6
|5
|30
|24
|+6
|27
|8
|Trabzonspor
|17
|7
|5
|5
|19
|20
|-1
|26
|9
|Antalyaspor
|18
|6
|6
|6
|19
|25
|-6
|24
|10
|Konyaspor
|17
|6
|4
|7
|24
|21
|+3
|22
|11
|Sivasspor
|17
|5
|7
|5
|19
|21
|-2
|22
|12
|Başakşehir
|17
|6
|4
|7
|24
|28
|-4
|22
|13
|Kasımpaşa
|17
|6
|4
|7
|20
|27
|-7
|22
|14
|Yeni Malatyaspor
|17
|5
|6
|6
|21
|23
|-2
|21
|15
|Çaykur Rizespor
|17
|5
|6
|6
|22
|30
|-8
|21
|16
|Göztepe
|17
|4
|7
|6
|21
|20
|+1
|19
|17
|Gençlerbirliği
|18
|5
|4
|9
|19
|34
|-15
|19
|18
|Kayserispor
|17
|4
|4
|9
|11
|21
|-10
|16
|2021-22 1.Lig
|19
|MKE Ankaragücü
|17
|4
|3
|10
|20
|27
|-7
|15
|20
|Denizlispor
|17
|3
|5
|9
|17
|28
|-11
|14
|21
|BB Erzurumspor
|18
|3
|4
|11
|16
|33
|-17
|13
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