İki katlı binanın alt katında yangın çıktı

İki katlı binanın alt katında 8 kişilik ailenin kaldığı evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Eyüpsultan Aliybeyköy’de, iki katlı binanın alt katında 8 kişilik ailenin kaldığı evde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye tarafından kurtarılan 8 kişilik aileden 1’i 4 aylık, 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 09.30 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy Merkez Mahallesi Teksen Sokak’ta bulunan 2 katlı bir binanın alt katında çıktı. Yangının, elektrik sobasından çıktığı iddia edildi. 8 kişilik Suriyeli ailenin kaldığı ev kısa süre içinde dumanlar içinde kaldı. Yangını fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de bina da mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarılırken, dumandan etkilenen 1’i 4 aylık bebek ve 50 yaşındaki adam dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen iki kişi ambulansta ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Olay yerine destek amaçlı Kağıthane, Eyüpsultan ve Şişli’den itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangınla ilgili çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri, evin arka bölümünde mahsur kalan ev sahibinin kedi ve köpeğini kurtardı. Hayvanlarının bir süre göremeyen sahibi gözyaşları içinde beklerken, kadını komşuları sakinleştirdi.

Köpek ve kedileri yangında mahsur kalan kadın, “Köpeğim ve kedilerim var hangisi çıktı bilmiyorum” dedi.

Dumandan etkilenen iki kişinin hayati tehlikesinin olmadığı, hastanede tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.