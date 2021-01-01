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Kadıköy Gazetesi » Manşet, Sivil Toplum, Toplum » Sahil yolunda kaza: 4 yaralı
Sahil yolunda kaza: 4 yaralı


Menekşe sahil yolunda kontrolden çıkarak ağaca çarpan ve ikiye bölünen otomobilin motoru metrelerce uzağa savruldu. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Bakırköy Menekşe sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahil yolunda Bakırköy istikametine ilerleyen Mehmet T. yönetimindeki 34 DLY 283 plakalı Citroen C3 marka otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ikiye bölünen otomobilin motor kısmı metrelerce ileri savrulurken, kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılara en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle sahil yolunda oluşan yoğunluk, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

📆 16 Ocak 2021 Cumartesi 15:13   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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