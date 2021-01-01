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Kadıköy Gazetesi » Büyükşehir, Ekonomi, Genel, Gezi-Alışveriş, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » İNDER: 2021’de Sıfır Konuta Cazip Faiz Desteği Bekliyoruz
İNDER: 2021’de Sıfır Konuta Cazip Faiz Desteği Bekliyoruz


İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi DURBAKAYIM, sıfır konut satışları konusunda özel faiz oranları uygulanmasını ifade etti.

Durbakayım, “Beklenen gerçekleşti ve tarihi sınır olan 1,5 milyon adetlik seviyede gerçekleşen satışla 2020’yi tamamladık. Bu rakam 2021 için bize umut verdi.

Sektörün tek başına bu rekor satışı tamamlaması çok zordu. Kamu bankalarının faiz desteği ile bu satışı gerçekleştik.

2020’deki faiz desteği yatırımcıya ve 2. El konut satışlarına yaradı. 2021’de benzeri bir destek ve teşvikin 1. El konut piyasasına verilmesini umuyoruz. Artan maliyetlerin desteğini alan bir fiyat artışının önüne geçmek için yapılması gereken en doğru stratejinin, 1. el arzını artırarak fiyat dengesi sağlamaktır diye düşünüyoruz.

Birinci Ele Özel Faiz: Merkez Bankası politikası, kısa vadede radikal bir faiz düşüşü beklenmemesi gerektiğini işaret ediyor. Ancak sektörün desteklenmesi ve deprem gerçeği altında risksiz konutların tabana yayılması için gayrimenkul alımlarında –özellikle 1. El- faizlerin düşürülmesini bekliyoruz.

Bunun yanı sıra faiz maliyetlerini minimuma çekecek olan ikincil piyasaların devreye girmesini; mortgage kredileri için yasal adımların atılmasını gerektiğinin altını çiziyoruz. 2021’de gerileyen döviz kuru ve güven katsayısı giderek artan makro veriler, yatırım amaçlı konut alacaklar için de yeni bir fırsat yaratacaktır. Tasarruflarını dövizde değerlendirenler yavaş yavaş güvenli limana girmeye başladı. Bu nedenle özellikle ikinci el konut satışlarındaki artışın temelinde tasarruf araçların arasında değişim olduğunu söylemek mümkün. Dövizden yeterli kar sağladığını düşünen yatırımcılar, yavaş yavaş gayrimenkule dönüş yapıyor.

Yabancı Satış Rekoru Bekliyoruz: Pandemi sürecinde uluslararası uçuşların olmaması, yabancı satışlarını da olumsuz etkilemesine rağmen 40,8 bin adetlik satış oldukça iyi bir seviye. 2021’de bu rakamı 50 bin seviyesinin üzerine taşımalıyız. 2021’in ikinci çeyreğinden itibaren yabancılara satışın tekrar hız kazanacağına ve 50 bin seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırılacağına inanıyoruz. Çin ve Hindistan’ın Türkiye’ye ilgisinin artarak devam edecek olması ve fiyatların döviz bazında çok ucuz olması, bu beklentimizi güçlendiriyor.

Proje Konseptleri Değişecektir: Sonuç olarak konut içinde bulunduğumuz yılda konut talebindeki tercihlerin artık daha spesifik olacağını düşünüyorum. Pandemi nedeniyle çalışma hayatının evden yapılmaya başlanması, sektörümüzün de buna yönelik tasarım ve projelendirme detaylarında köklü değişiklikler yapmasına neden olacak; yeni, nitelikli, müşterilerin değişen ihtiyaçlarına da cevap verecek, sağlıklı yaşam alanlarının talep göreceğini ve bunun yeni projelerle destekleneceği bir yıl olacağını düşünüyoruz.  

📆 14 Ocak 2021 Perşembe 20:37   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Fenerbahçe 17 11 2 4 35 21 +14 35 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 17 10 3 4 34 14 +20 33 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Gaziantep 17 8 7 2 31 19 +12 31 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 18 9 3 6 29 16 +13 30
6 Hatayspor 17 8 4 5 25 22 +3 28
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9 Antalyaspor 18 6 6 6 19 25 -6 24
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11 Sivasspor 17 5 7 5 19 21 -2 22
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15 Çaykur Rizespor 17 5 6 6 22 30 -8 21
16 Göztepe 17 4 7 6 21 20 +1 19
17 Gençlerbirliği 17 5 4 8 18 31 -13 19
18 Kayserispor 17 4 4 9 11 21 -10 16 2021-22 1.Lig
19 MKE Ankaragücü 17 4 3 10 20 27 -7 15
20 Denizlispor 17 3 5 9 17 28 -11 14
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