Hafta sonu etkili olan yağışlar İstanbul’a 8 günlük su kazandırdı

Megakent İstanbul’da hafta sonu etkili olan 2 günlük yağış susuzluk tehlikesi altında olan İstanbullulara nefes aldırdı. Hafta sonu etkili olan yağışlar İstanbul’a 8 günlük su kazandırdı.

Cuma günü yüzde 19.16 olan doluluk oranı bugün 21.13 seviyesine çıktı. Öte yandan, Meteoroloji İstanbul’da yağmurlu havanın hafta boyunca devam edeceğinin müjdesini verdi.

Son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören Megakent İstanbul’da hafta sonu etkili olan yağmurlar yüzleri güldürdü. Cuma günü akşam saatlerinde başlayan yağmurlu hava 2 gün boyunca aralıksız olarak devam etti. 2 gün boyunca etkili olan sağanak yağmur İstanbul’a yaklaşık 8 günlük su kazandırdı. İSKİ tarafından yapılan açıklamada, Cuma günü yüzde 19.16 olan doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 21.13 seviyesine kadar çıktı.