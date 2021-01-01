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Hafta sonu etkili olan yağışlar İstanbul’a 8 günlük su kazandırdı


Megakent İstanbul’da hafta sonu etkili olan 2 günlük yağış susuzluk tehlikesi altında olan İstanbullulara nefes aldırdı. Hafta sonu etkili olan yağışlar İstanbul’a 8 günlük su kazandırdı.

Cuma günü yüzde 19.16 olan doluluk oranı bugün 21.13 seviyesine çıktı. Öte yandan, Meteoroloji İstanbul’da yağmurlu havanın hafta boyunca devam edeceğinin müjdesini verdi.

Son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören Megakent İstanbul’da hafta sonu etkili olan yağmurlar yüzleri güldürdü. Cuma günü akşam saatlerinde başlayan yağmurlu hava 2 gün boyunca aralıksız olarak devam etti. 2 gün boyunca etkili olan sağanak yağmur İstanbul’a yaklaşık 8 günlük su kazandırdı. İSKİ tarafından yapılan açıklamada, Cuma günü yüzde 19.16 olan doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 21.13 seviyesine kadar çıktı.

📆 11 Ocak 2021 Pazartesi 12:20   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 17 11 2 4 39 21 +18 35 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 17 11 2 4 35 21 +14 35 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 17 10 3 4 34 14 +20 33 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Gaziantep 17 8 7 2 31 19 +12 31 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 18 9 3 6 29 16 +13 30
6 Hatayspor 17 8 4 5 25 22 +3 28
7 Trabzonspor 17 7 5 5 19 20 -1 26
8 Fatih Karagümrük 17 6 6 5 27 23 +4 24
9 Antalyaspor 18 6 6 6 19 25 -6 24
10 Konyaspor 17 6 4 7 24 21 +3 22
11 Sivasspor 17 5 7 5 19 21 -2 22
12 Başakşehir 17 6 4 7 24 28 -4 22
13 Kasımpaşa 17 6 4 7 20 27 -7 22
14 Yeni Malatyaspor 17 5 6 6 21 23 -2 21
15 Çaykur Rizespor 17 5 6 6 22 30 -8 21
16 Göztepe 17 4 7 6 21 20 +1 19
17 Gençlerbirliği 17 5 4 8 18 31 -13 19
18 Kayserispor 17 4 4 9 11 21 -10 16 2021-22 1.Lig
19 MKE Ankaragücü 17 4 3 10 20 27 -7 15
20 Denizlispor 17 3 5 9 17 28 -11 14
21 BB Erzurumspor 18 3 4 11 16 33 -17 13

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