İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul Takviye Kuvvet Müdürlüğü’nü ziyaret etti

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul Takviye Kuvvet Müdürlüğü’nü ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Takviye Kuvvet Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Takviye Kuvvet Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Ziyarete Bakan Soylu’nun yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı.

Süleyman Soylu ziyaretinde yürütülen hakkında bilgi aldı ve toplumsal etkinlikler ve olaylar ile doğal afetlerde görev yapan polislere başarılar diledi.