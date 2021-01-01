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İstanbul Valiliğinden kuvvetli şiddetli yağış uyarısı


İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından şiddetli yağış uyarısı yaptı.

Yurt genelinde yaşanan kuraklık sebebiyle yağması beklenen yağışlar hakkında İstanbul Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İstanbul’da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre; hafta sonu görülecek yağışların zaman zaman kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

📆 09 Ocak 2021 Cumartesi 17:36   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Beşiktaş 16 11 1 4 37 19 +18 34 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray 17 10 3 4 34 14 +20 33 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 16 10 2 4 32 21 +11 32 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Gaziantep 17 8 7 2 31 19 +12 31 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 17 9 3 5 28 14 +14 30
6 Hatayspor 16 8 3 5 23 20 +3 27
7 Trabzonspor 17 7 5 5 19 20 -1 26
8 Antalyaspor 18 6 6 6 19 25 -6 24
9 Konyaspor 16 6 4 6 23 19 +4 22
10 Sivasspor 17 5 7 5 19 21 -2 22
11 Fatih Karagümrük 16 5 6 5 25 22 +3 21
12 Yeni Malatyaspor 17 5 6 6 21 23 -2 21
13 Çaykur Rizespor 16 5 5 6 21 29 -8 20
14 Göztepe 17 4 7 6 21 20 +1 19
15 Başakşehir 16 5 4 7 22 27 -5 19
16 Kasımpaşa 16 5 4 7 18 26 -8 19
17 Gençlerbirliği 17 5 4 8 18 31 -13 19
18 Kayserispor 17 4 4 9 11 21 -10 16 2021-22 1.Lig
19 MKE Ankaragücü 16 4 3 9 19 25 -6 15
20 Denizlispor 16 3 4 9 16 27 -11 13
21 BB Erzurumspor 17 3 4 10 16 30 -14 13

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