TEMİZ TOPLUM DERNEĞİ: TÜRKİYE’DE 26 MİLYON BAĞIMLI VAR

Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, Türkiye’de uyuşturucu, alkol, sanal kumar ve teknoloji bağımlılarının sayısının 9 milyonu bulduğunu buna sigarada eklendiğinde sayının 26 milyona ulaştığını, ortalama her ailede bir bağımlı olduğunu söyledi.





Temiz Toplum Derneği’nden bağımlılık uyarısı geldi. Türkiye’de bağımlı sayısının hızla arttığına ve bu konuda yeterli çalışma yapılmadığına dikkat çeken Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, “Öncelikle bağımlılık nedir bunu ifade etmemiz gerekiyor. Bağımlılık, kişinin bedensel, ruhsal ve toplumsal yaşamını olumsuz etkileyen, anlık ve sahte diyebileceğimiz bir haz sağlayan ve yapılmaması/kullanılmaması durumda yoksunluk belirtileri ortaya çıkan durumdur. Bağımlılık, bir beyin hastalığıdır. Nüksedicidir. Psikiyatrik bir sendromdur. Korunmak için geniş bir halk sağlığı çalışması gerekir. Daha büyük adımlara ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.



26 MİLYON BAĞIMLI VAR

Bağımlılığın kişilerin olduğu kadar toplumunda bir sorunu olduğunu ifade eden Başkan Ay, “Bağımlı sadece kendisine değil ailesine ve çevresine de zarar verebiliyor. Sadece üzüntü, kaygı gibi durumları düşünmeyin. Bağımlılık bağımlığı, bağımlılık suçu tetikliyor. Bugün, Türkiye’de pek çok sahada 26 milyon civarında bağımlı var. Hem kendi saha çalışmalarımız hem de yapılan çeşitli araştırmalardan gördük ki ülkemizde, 2 milyon uyuşturucu, 3 milyon teknoloji, 2 milyon sanal kumar, 2 milyon alkol bağımlısı var. Buna 17 milyon sigarayı da eklediğimizde sayı 26 milyonu buluyor. Tabii ki bunun içinde mükerrer yani birden fazla bağımlılığın tek kişide görüldüğü durumlarda var. Örneği, uyuşturucu kullananların yüzde 57’si aynı zamanda alkol de kullanıyor. Özetle her ailede bir bağımlı var desek, abartılı bir tespitte bulunmuş olmayız” dedi.



BİN SAAT DERS, BİN 500 SAAT BİLGİSAYAR VE TELEVİZYON

Bu bağımlılıklarla birlikte başkaca şeylerinde anılabileceğini ifade eden Ay, “Belki, bilimsel olarak tam bir bağımlılık tanımı kapsamına girmiyor ama asla masum olmayan bir şans oyunları meselesi var. Bu oyunu oynayanların sayısı 15 milyonu buluyor. Yine dizi ve televizyon bağımlılığı da bu çerçevede zikredilebilir. Sezon sezon dizi izlemek, tüm günü televizyon karşısında geçirmek, hafife alınmayacak hadiselerdir. Dizi ve televizyon bağımlılığı yetişkinlerle analitik düşünceye zarar verirken çocuklarda ise beyin gelişimine ciddi zararlar verebilir. Ailelerin birlikte geçirdiği zamanların yüzde 60’ı televizyon başında. Öğrenciler senede bin saat derse girerken, bin 500 saat televizyon ve bilgisayar başında zaman geçiriyor. Başka bir örnek daha vereyim. Hepimizin bildiği, dizi film yayını yapan bir dijital platform dünya internet trafiğinin yüzde 15’ini oluşturuyor” diye konuştu.



32 MİLYON KİŞİ BİLGİSAYAR OYUNU OYNUYOR

Bilgisayar oyunlarınında risk içerdiğini söyleyen Genel Başkan Ay, “2018 yılı için 30 milyon olan Türkiye’deki oyuncu sayısı 2019’da 32 milyona çıkmış durumda. Sektörün büyüklüğü 5 milyar lirayı aşıyor. Bu oyunların öncelikle, sokaklarda, evlerde oynadığımız klasik oyunlar gibi faydalı olmalığını ifade etmek gerekiyor. Hemen ardından, intihara sürükleyen oyunların varlığı da aşikar. Bunların yanı sıra ister çocuklarda ister erişkinlerde sağlık ve sosyal sorunlara yol açtığını uzmanlar belirtiyor. Dünya Sağlık Örgütü de online oyun bağımlılığını resmen bir hastalık olarak kabul ediyor” ifadelerini kullandı.



GÖZLERİMİZİ KAPATTIĞIMIZDA TEHLİKE GEÇMEYECEK

Her bağımlılıkla ilgili sağlıklı istatistiklere erişmenin mümkün olmadığını belirten Bilal Ay, “Bir kısmını belirttik ancak bazıları ile ilgili rakam veremiyoruz. Tabii ki önemli olan rakam değil. Bu sorunu bir tek kişi bile yaşasın istemiyoruz. Ancak, bağımlılık tablosunun geneline baktığımızda 26 milyon rakamının gerçekçi olduğu ve yukarılara çıkabilmesinin de mümkün olduğunu görebiliyoruz. Bağımlılıklarla devlet, STK’lar, öğretmenler ve aileler birlikte bir mücadele ortaya koymak durumdayız. Tüm bağımlılıklardan korunmak, önleyici tedbirleri almak, gerekli toplumsal bilinci oluşturmak durumundayız. Gözlerimizi kapattığımızda tehlike geçmeyecek. Harekete geçmek zorundayız” dedi.



BAĞIMLILIKTAN KURTULMAK MÜMKÜN

Bağımlılıkların tedavisi olduğunu unutmamak gerektiğinin altını çizen Ay, “İfade ettiğimiz bağımlılılardan kurtulmak elbetteki mümkün. Asla umutsuz olamayız. Bununla birlikte, kimi bağımlılıkları da önemsiz göremeyiz. Mutlaka uzmanlardan yardım almalı, bu işi ciddiye almalıyız. Bağımlılığın bir hastalık olduğunu asla unutmadan bağımlı kişileri dışlamamalıyız. Onları tedavi noktasında yüreklendirmeliyiz” diyerek sözlerini tamamladı.