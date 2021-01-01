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Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen insanlar Caddebostan Sahili’ne akın etti


Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen güneşi gören vatandaşlar Caddebostan Sahili’ne akın etti. Bazı vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarken, kimi vatandaşlar da denize karşı güneşlendi. İnsanların kalabalık oluşturduğu Caddebostan Sahili havadan görüntülendi.

Ülke genelinde 31 Aralık 2020 akşamı sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçirildi. Bugün sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen çok sayıda vatandaş Caddebostan Sahili’ne akın etti. Kimi vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazı vatandaşlarda spor yaptı. Bazı vatandaşlar ise çocuklarıyla denize girerken, bazı vatandaşlar da bisiklet sürdü. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak, vatandaşların kalabalık oluşturduğu Caddebostan Sahili havadan görüntülendi.

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📆 02 Ocak 2021 Cumartesi 19:36   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Alanyaspor 16 9 3 4 27 12 +15 30 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray 15 9 3 3 25 10 +15 30 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Gaziantep 15 7 7 1 28 17 +11 28 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Beşiktaş 14 9 1 4 29 19 +10 28 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Hatayspor 15 8 3 4 22 17 +5 27
6 Fenerbahçe 14 8 2 4 27 20 +7 26
7 Fatih Karagümrük 14 5 6 3 23 17 +6 21
8 Yeni Malatyaspor 15 5 5 5 19 20 -1 20
9 Trabzonspor 15 5 5 5 16 19 -3 20
10 Göztepe 15 4 7 4 21 18 +3 19
11 Konyaspor 15 5 4 6 19 16 +3 19
12 Çaykur Rizespor 14 5 4 5 20 22 -2 19
13 Kasımpaşa 15 5 4 6 18 23 -5 19
14 Sivasspor 15 4 6 5 15 18 -3 18
15 Antalyaspor 16 4 6 6 15 24 -9 18
16 Başakşehir 15 4 4 7 21 27 -6 16
17 MKE Ankaragücü 15 4 3 8 19 23 -4 15
18 Gençlerbirliği 14 4 3 7 14 23 -9 15 2021-22 1.Lig
19 Denizlispor 15 3 4 8 16 26 -10 13
20 BB Erzurumspor 16 3 4 9 16 29 -13 13
21 Kayserispor 14 2 4 8 9 19 -10 10

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