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Kadıköy Bağdat Caddesi yeni yıla sessiz girdi


İstanbul’un en gözde caddelerinden biri olan Bağdat Caddesi korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yıla sessiz girdi.

İstanbul’un en gözde caddelerinden biri olan Bağdat Caddesi korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yıla sessiz girdi.

Türkiye’de korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 21.00 itibariyle başladı. Yılbaşı kutlamalarının Anadolu yakasındaki adresi ve en ünlü caddelerden biri olan Bağdat Caddesi, korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu yıl sessiz kaldı. Yılbaşına özel ışıklandırmaların yapıldığı Bağdat Caddesi’nde sokaklarda sessizlik hakim olurken, saatler 00.00 gösterdiğinde vatandaşlar yeni yılı evlerinde karşıladı.

📆 01 Ocak 2021 Cuma 20:28   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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17 Gençlerbirliği 14 4 3 7 14 23 -9 15
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19 Denizlispor 14 3 3 8 14 24 -10 12
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