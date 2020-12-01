TÜKODER, İSTANBUL’DA TOPLU ULAŞIMA YAPILAN % 11 ZAM KABUL EDİLEMEZ

UKOME’nin 23/12/2020 tarihli toplantısı ile İstanbul’da taksi, dolmuş taksi ve dolmuşlarda geçerli olmak üzere ulaşım ücretlerine %11 zam yapıldı.

TÜKODER MERKEZ YÖNETİM KURULU Adına Genel Sekreter Av. Onur CİNGİL konuyla ilgili yaptığı açıklamada;

“Uzun yıllardır verdiğimiz mücadele sonucu kanuna göre UKOME üyesi hala olamasak da İBB yetkililerinin davetiyle katılımcı olarak bu toplantıda yer aldık. Toplantıda Tüketiciye yansıyacak her zamma karşı durduğumuz gibi bu zamma da karşı durduk fakat oy çokluğu ile anılan zam kararı yürürlük kazanmış durumda.

Burada çok büyük bir hata yapılmaktadır.

Zaten yıllardır bozuk olan ekonomide, alım gücü bitmiş, ay sonunu getiremeyen açlık ya da yoksulluk sınırının altındaki İstanbul halkının, mevcut pandemi koşullarında bir zamla daha karşı karşıya getirilmesi kabul edilemez.

Bu zam pek tabi yine halkı, yoksul milleti etkileyecek.

Her zaman dediğimiz gibi, ulaşım hizmeti bir kamu hizmetidir. Burada her türlü külfete katılması gereken ise iktidardır. Sağlıklı, güvenli ve ekonomik ulaşım alma hakkı evrensel bir tüketici hakkıdır. Burada tüketicinin evrensel bir hakkı ihlal edilmektedir.

Dediğimiz gibi burada zam çözüm değildir, büyük bir hata yapılmaktadır.

Zam ihtiyacı, tabi ki taksici, dolmuş taksici ve dolmuşçuların artan maliyetlerinden doğmaktadır.

Soru şu olmalıdır : Bu maliyetler neden artmaktadır?

İşte bu soruya cevap aynı zamanda çözümdür.

TükoDer olarak zamma karşı duruşumuza ek olarak çözüm de sunmaktayız. Çünkü tarafların tamamını düşünmekteyiz.

Buna göre, taksi, dolmuş taksi ve dolmuşlar için akaryakıtta KDV sıfırlanırsa, ucuz yakıt sağlanırsa, yedek parça, servis, bakım, muayene, her türlü ruhsat ve belgede vergiler sıfırlanır, indirimler yapılırsa tüketiciye ağır yükler getiren zamma da gerek kalmaz.

Kimsenin mağdur olmaması için kamu otoritesi yani iktidar elini taşın altına sokmadıkça, bu yoksul halktan gönderilen IBAN’a para atması da istenir, ulaşımdaki tüm maliyetlerin karşılanması da beklenir.

Çözüm ise nettir: İstanbul halkının menfaati için yapılan zam DERHAL geri çekilmelidir.

Zamma hayır, ulaşım kamusal bir hizmettir ve KAMU OTORİTESİ HAREKETE GEÇMELİDİR.