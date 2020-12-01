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Kadıköy Gazetesi » Belediye, Büyükşehir, Ekonomi, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » İBB İstanbul’da suya yüzde 40 zam istedi Meclis 6.84 oranında zam yaptı
İBB İstanbul’da suya yüzde 40 zam istedi Meclis 6.84 oranında zam yaptı


İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde İSKİ tarafından suya yüzde 40 zam yapılması teklifi, AK Parti ve MHP meclis üyelerinin oyları ile reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde İSKİ tarafından suya yüzde 40 zam yapılması teklifi, AK Parti ve MHP meclis üyelerinin oyları ile reddedildi. Bunun yerine enflasyon farkına göre yüzde 6.84 zam yapılmasına karar verildi.

📆 14 Aralık 2020 Pazartesi 20:23   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Galatasaray 11 7 2 2 19 7 +12 23 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 12 7 2 3 22 16 +6 23 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Beşiktaş 11 6 1 4 21 19 +2 19 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Göztepe 12 4 6 2 19 13 +6 18
6 Gaziantep 11 4 6 1 17 14 +3 18
7 Kasımpaşa 12 5 3 4 16 15 +1 18
8 Hatayspor 10 5 3 2 13 13 0 18
9 Fatih Karagümrük 12 4 5 3 20 15 +5 17
10 Yeni Malatyaspor 11 4 4 3 14 13 +1 16
11 Konyaspor 11 4 3 4 15 11 +4 15
12 Başakşehir 12 4 3 5 18 18 0 15
13 Çaykur Rizespor 11 4 3 4 16 18 -2 15
14 Trabzonspor 12 3 5 4 13 16 -3 14
15 Antalyaspor 12 3 5 4 12 16 -4 14
16 Sivasspor 11 2 5 4 9 12 -3 11
17 Gençlerbirliği 11 3 2 6 9 17 -8 11
18 Kayserispor 11 2 4 5 6 12 -6 10 2021-22 1.Lig
19 BB Erzurumspor 12 2 3 7 11 21 -10 9
20 Denizlispor 11 1 3 7 10 21 -11 6
21 MKE Ankaragücü 10 1 2 7 11 19 -8 5

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