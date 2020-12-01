İBB İstanbul’da suya yüzde 40 zam istedi Meclis 6.84 oranında zam yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde İSKİ tarafından suya yüzde 40 zam yapılması teklifi, AK Parti ve MHP meclis üyelerinin oyları ile reddedildi. Bunun yerine enflasyon farkına göre yüzde 6.84 zam yapılmasına karar verildi.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Alanyaspor
|12
|8
|2
|2
|22
|7
|+15
|26
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Galatasaray
|11
|7
|2
|2
|19
|7
|+12
|23
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Fenerbahçe
|12
|7
|2
|3
|22
|16
|+6
|23
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Beşiktaş
|11
|6
|1
|4
|21
|19
|+2
|19
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Göztepe
|12
|4
|6
|2
|19
|13
|+6
|18
|6
|Gaziantep
|11
|4
|6
|1
|17
|14
|+3
|18
|7
|Kasımpaşa
|12
|5
|3
|4
|16
|15
|+1
|18
|8
|Hatayspor
|10
|5
|3
|2
|13
|13
|0
|18
|9
|Fatih Karagümrük
|12
|4
|5
|3
|20
|15
|+5
|17
|10
|Yeni Malatyaspor
|11
|4
|4
|3
|14
|13
|+1
|16
|11
|Konyaspor
|11
|4
|3
|4
|15
|11
|+4
|15
|12
|Başakşehir
|12
|4
|3
|5
|18
|18
|0
|15
|13
|Çaykur Rizespor
|11
|4
|3
|4
|16
|18
|-2
|15
|14
|Trabzonspor
|12
|3
|5
|4
|13
|16
|-3
|14
|15
|Antalyaspor
|12
|3
|5
|4
|12
|16
|-4
|14
|16
|Sivasspor
|11
|2
|5
|4
|9
|12
|-3
|11
|17
|Gençlerbirliği
|11
|3
|2
|6
|9
|17
|-8
|11
|18
|Kayserispor
|11
|2
|4
|5
|6
|12
|-6
|10
|2021-22 1.Lig
|19
|BB Erzurumspor
|12
|2
|3
|7
|11
|21
|-10
|9
|20
|Denizlispor
|11
|1
|3
|7
|10
|21
|-11
|6
|21
|MKE Ankaragücü
|10
|1
|2
|7
|11
|19
|-8
|5
Bir cevap yazın