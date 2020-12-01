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Fenerbahçe’de Ziraat Türkiye Kupası maçının hazırlıkları sürüyor


Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Karacabey Belediye Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

turunda Karacabey Belediye Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.30’da başladı. Isınma ve çabukluk hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Kemal Ademi takımla birlikte çalışırken, Diego Perotti ve Enner Valencia çalışmalarını salonda sürdürdü. Mauricio Lemos ve Mbwana Samatta’nın ise tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, Karacabey Belediye Spor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

📆 14 Aralık 2020 Pazartesi 20:04   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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