Kadıköy’de Kısıtlamaya uymayan eğlence mekanına gece baskını; 103 kişiye 324 bin lira ceza kesildi

Kadıköy’de polis ekipleri korona virüs kısıtlamalarına rağmen gece saatlerinde açık olan bir eğlence merkezine baskın düzenledi. Ekipler mekanda bulunan 103 kişiye toplamda 324 bin lira cezai işlem uyguladı.



İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde korona virüs kısıtlamalarına uymayan eğlence merkezlerine baskın düzenledi. Polis ekipleri gece 01.00 sıralarında Kadıköy Zühtü Paşa Mahallesi bulunan bir eğlence mekanına düzenlediği baskında eğlence merkezinde bulunan 103 kişiye cezai işlem uyguladı.

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği kişi başı 3 bin 250 liradan olmak üzere toplamda 324 bin 450 lira idari para cezası uygulayan ekipler mekanda bulunan bir kişiyi de silahlar kanununa muhalefetten gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

İSTANBUL (İHA)