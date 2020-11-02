Kenan Başkan olarak tanınan Kenan Taşlıdağ vefat etti

Kenan Başkan olarak tanınan Kenan Taşlıdağ vefat etti

Milliyetçi Hareket Partisi eski Kadıköy İlçe Başkanı aynı zamanda İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkan Vekili ve İstanbul Galericiler Esnaf Oda Başkanı Kenan Taşlıdağ’ın yakalandığı koronavirüs salgın hastalığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Aslen Erzurum’lu olan Başkan Kenan Taşlıdağ’ ın Kasım ayında Covid-19 testi pozitif çıktı. İstanbul’da Özel bir Hastanede tedavi altına alınan Kenan Başkan’nın Covid-19 rahatsızlığı bir süre sonra zatürreye dönmüş ve hastanede tedavisi devam ediyordu.

Yaklaşık 10 gündür yaşam mücadelesini sürdüren Başkan Kenan Taşlıdağ’dan dün akşam acı haber geldi ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Pendik Emirli Köyü Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından Taşlıdağ, 29 Kasım Pazar günü ikindi namazı vakti son yolculuğa uğurlandı.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili, MHP Kadıköy geçmiş dönem ilçe başkanı MHP İstanbul eski il Başkan yardımcısı, İstanbul Oto Galericiler Esnaf Odası Başkanı, Kadıköy Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifi başkanı esnaf camiasının değerli ismi Kenan Taşlıdağ’ın vefatı sevenlerini üzdü.

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