Ariç: “Çin’de Ticaret Odası Kurulmalı”

Türkiye ile Çin arasındaki ilişkiler hem ekonomik hemde kültürel olarak her geçen gün gelişmekte. Rakamlara bakıldığında Çin’e ihracatımız yıllar içerisinde artış gösteriyor olsada üretim potansiyelimiz göz önüne alındığında Çin pazarında yer alan Türk ürünleri hala çok az. Çin Ticaret Derneği Başkanı Barış Ariç bu durumun Türk firmalarının bu büyük pazara girişte yaşadığı korkulardan kaynaklandığını belirtti.

Dünyanın en büyük ithalatçılarından biri olan Çin pazarında firmalarımızın çok daha aktif olarak faaliyetlerde bulunabilmeleri için Çin’de gerekli alt yapının oluşturulması gerektiğini dile getiren Ariç şu değerlendirmelerde bulundu: “Çin’de çok hızlı bir şekilde bir Türk ticaret odası kurulması gerekiyor. Buna ihtiyaç var. Şimdiye kadar böyle bir kurumun olmaması bile büyük eksiklik.

Çin’deki diğer ülkelerin açmış olduğu ticaret odalarına baktığımızda bu ülkelere bağlı yabancı işletmelerin Çin pazarında çok daha aktif rol aldıklarını görüyoruz. Çünkü onları orada yönlendiren, rehberlik eden kuruluşlar var. Hatta bu ülkelerin ticaret odaları farklı şehirlerde şubeler açarak daha organize ve aktif çalışmalar yürütüyor. Türk firmaları ise haklı olarak bu büyük pazara girmeye korkuyor. Girebilenler ise markalaşamıyor, büyüyemiyor. Bir destek arıyor. Çin’deki büyükelçimiz sayın Abdulkadir Emin Önen beyin ve ekibinin bu hususta çalışmalar yaptığını ve girişimlerde bulunduğunu biliyoruz.Bizlerde elimizden geldiği kadar destek vermeye hazırız. Yeterki hızlı bir şekilde böyle bir kurumu faaliyete geçirelim”dedi.

“TÜRK İŞLETMELERİNİ ÇİN’E ISINDIRMALIYIZ”

Bir kuşak bir yol projesi kapsamında Türkiye ile Çin arasındaki ilişikiler çok daha gelişeceğini vurgulayan Barış Ariç “Çin’in yatırımlarını ülkemizde daha çok görmeye başlayacağız. Açıklanan 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı programında görüyoruz ki Kuşak-Yol projesi özelinde önemli yatırımlar yapılacak. Bir altyapı oluşturuluyor. Türkiye olarak da bizim bu hususta şimdiden önemli adımlar atmamız gerekiyor. Bu projeyi etkin olarak ülkemiz adına daha aktif kullanabileceğimiz yolları şimdiden planlamamız gerekiyor. Öncelikle Çin’e yapılan ihracat ürünlerimizde daha çok çeşitlilik sağlanmalı ve markalı ürünlerimizin Çin’e ihracatı desteklenmeli” İfadelerini kullandı.

TEHLİKENİN FARKINDA MIYIZ ?

Ariç : “Asya’da dünyanın en büyük serbest ticaret bloğu oluşturuldu. Uzun yıllardır müzakere edilen bu proje hayata geçiyor. Çin kendi ekonomik alanını oluşturuyor. 15 Ülkenin içinde olduğu bu blok içerisindeki ülkeler imzaladıkları ortaklık anlaşmasıyla kendi aralarında ki ticaretlerinde vergileri azaltacaklar. Bizim ihracatımıza etki edecek bir durum. Bu duruma göre pozisyon alıp şimdiden Türk işletmelerini bu pazara sokup yerleşik olarak tedarik zincirleri içerisinde faaliyet göstermelerini sağlamamız gerekiyor. İşletmelerimizi Çin pazarına ısındırmamız gerekiyor. Daha çok Çin’i konuşmalı ve anlatmalıyız” dedi.