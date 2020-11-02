Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Kördüğüm Olan Fikirtepe’de Çözüm Adımı Atıldı

Kentsel Dönüşümün kördüğüm haline geldiği Kadıköy Fikirtepe mahallesindeki keşmekeş duruma yıllar sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği talimatla taraflar bir araya getirilerek nihayet çözüm adımı atıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Fikirtepe’deki hak sahipleri temsilcileriyle Kozyatağı’ndaki bir otelde bir araya geldiği toplantıda, Fikirtepe’nin İstanbul’un merkezinde bir yerleşim alanı haline geldiğini dile getirerek, bölgenin 2007’de “kentsel dönüşüm alanı” olarak belirlendiğini, ardından “Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planı”nın onaylandığını, süreç içerisinde özel iştiraklerle malikler arasında sözleşmelerle projelerinin ilk adımlarının atıldığını anlattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum “Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Fikirtepe’nin örnek şehircilik başarısı olarak anılması için devletimiz elini taşın altına koymuştur” dedi. Bakan Kurum “Fikirtepe’yi bakanlık olarak, TOKİ Başkanlığımız ve Emlak Konut eliyle inşaatların yapım sürecine giriyoruz” ifadesini kullandı.

Alanda bazı yapı adalarında temeller atıldığına ancak inşaatların devam etmediğine değinen Kurum, şunları kaydetti: “Fikirtepe’nin tüm geçmişini yakından bildiğini ifade ederek, “Sahadan aldığımız bilgilerle her türlü olumsuzluğu, haksızlığı, adaletsizliği engellemek adına bugüne kadar kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdik. Her şeyden önce yeşille yapıyı kaynaştıran, modern ve sağlam binaları, ulaşım olanakları ve sosyal imkânlarıyla yaşanılabilir bir Fikirtepe hedefini ortaya koyduk. Bu hedefi, çok boyutlu olarak düşündük, tasarladık. Önce mevzuatta devrim niteliğinde adımlar attık. Ülkemizde tıkanan tüm dönüşüm süreçlerini aşmak adına, Fikirtepe’deki problemleri aşmak adına vatandaşımıza, işini yapmayan müteahhitle arasındaki sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkı verdik. Bakanlığımızın aciliyet arz eden yerlere re’sen uygulama yapmasının önünü açtık.” diye konuştu.

“Bakanlık olarak, TOKİ Başkanlığımız ve Emlak Konut eliyle inşaatların yapım sürecine giriyoruz”

Fikirtepe’de 7 proje adasındaki hak sahipleri tarafından Bakanlığa yüzlerce sözleşme feshi başvurusu yapıldığını belirten Kurum, şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Fikirtepe’nin artık terkedilmiş bir yer olarak değil örnek bir şehircilik başarısı olarak anılması için devletimiz elini taşın altına koymuştur. Yol haritamızı artık belirledik ve ete kemiğe bürünecek şekliyle sürecimizi yürütüyoruz.

Vatandaşlarımızın umutla beklediği inşaatla ilgili, yapımla ilgili, süreçle ilgili destek talepleri karşısında, bakanlık olarak, TOKİ Başkanlığımız ve Emlak Konut eliyle inşaatların yapım sürecine giriyoruz. Bu noktada Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz bünyesinde sürecin tamamını yürütecek, uygulamaları da yine Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz eliyle yapacağız.

“Bugün itibariyle 40 yapı adasında ki bu adalardan bir kısmı işine başlamış, bir kısmı yarım kalmış, işlerine başlayan firmalardan teminat alacak, kendilerine 1 ay süre vereceğiz.”

“60 bin vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren Yeni Fikirtepe Projesi’nin yatırım değeri yaklaşık 5 milyar lira olacak”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, “Terk edilmiş, inşaatı yapılmayan, temeli atılmış ama devam etmeyen projeleri biz başlatacağız. 60 bin vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren Yeni Fikirtepe Projesi’nin yatırım değeri yaklaşık 5 milyar lira olacak 1,5 milyon metrekare inşaat alanını kapsayan projeyi inşallah hızlı şekilde başlayıp etaplar halinde vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız.” dedi.

Alanda 5 bin konutun yıkım sürecini beklediğini kaydeden Kurum, “İlk önce alanda 15 bin konutu tüm altyapılarıyla beraber – 15 bin konut içerisinde bir kısmı yapılaşmış – 10 bin yeni konutun inşasını başlatmış olacağız. Proje bilgilendirme ofisimiz 7 gün hizmet verecek. Yine bu süreçte kira yardımlarını, bizim başlattığımız, yürüttüğümüz projelerde Bakanlığımız Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz bünyesinde veriyor olacak.” diye konuştu.

İHA

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