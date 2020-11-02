Hayvan Hakları Savunucularından İktidar Partisi ve TBMM Genel Kurulu’na Çağrı

400’e yakın hayvan hakları ile ilgili mücadele eden sivil toplum örgütünü temsil eden Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu temsil heyeti olarak,

İktidar Partisi ve TBMM Genel Kurulu’na Çağrımızdır;

“2011 den beri, tüm hayvan hakkı savunucularının gösterdiği insanüstü çaba ve mücadeleye rağmen, tüm tür hayvanların yaşamsal haklarını güvence altına alacak bir kanuni düzenlemenin tarafınızca halen gerçekleştirilmemesini KINIYORUZ…

Meclis üzerinde toplumun her kesiminden bu yönde çok haklı bir baskı ve talep olmasına rağmen, devlet yetkilileri özellikle hayvana işkence, öldürme, tecavüz ve dövüştürmeye hapis cezası getirecek bir kanuni düzenleme yapmaktan imtina etmektedir. Bu yönde yapılacak bir

kanuni düzenlemenin Adalet Bakanlığı’na getireceği yük fazlaca abartılarak ana neden olarak gösterilmekte ve hayvan hakkı ihlallerinde ceza alt sınırı düşük tutularak, savcılıklarca mahkemeye sevkinin önlenmesi, böylelikle basit bir idari para cezası ile geçiştirilmesi hedeflenmektedir.



İktidar Partisi Ak Parti ve Meclis Genel Kurulu’na bir daha sesleniyoruz!

Senelerdir, hayvana işkence ve tecavüz haberleri yüzünden bu toplumun daha fazla bekleyecek ne hali ne de sabrı kalmamıştır. Bu suçlarda hapis cezası getirmeyecek ve tüm tür ve koşuldaki hayvanları esaret, sürgün, toplama kampı, mal, denek, ölüm sarmalından çıkarmadan meclisten çıkacak herhangi bir kanuni düzenleme toplumda İNFİALE neden olacaktır. DAĞIN FARE DOĞURMASINA NEDEN OLMAYINIZ…

Talebimizi yineliyoruz; tüm hayvanlara işkence, öldürme, dövüştürme ve bir hayvan neslini yok etme suçlarında ceza alt sınırını 3 YILDAN başlatarak, herhangi bir seçenek yaptırım uygulatmayacak yasal düzenlemeyi diğer taleplerimizi de içerecek şekilde BİRAN EVVELYAPINIZ.



Hayvan Hakları Kanunu ile ilgili düzenlemenin hayvanlar yararına bir an evvel yapılması için 22 Kasım Pazar Saat 21:00 de Twitter’da gerçekleştireceğimiz TT çalışmasına herkesi destek vermeye davet ediyoruz” denildi.

