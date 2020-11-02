15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 2 kişi intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İntihar girişimi nedeniyle Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde trafik yoğunluğu yaşandı.
İntihar girişiminde bulunan 2 kişinin işyerleri tarafından alacakları paranının ödenmemesinden dolayı intihara kalkıştığı öğrenildi.
Polis uzun uğraşlar sonucu 2 şahsı köprüden indirerek gözaltına aldı.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Fenerbahçe
|9
|6
|2
|1
|17
|9
|+8
|20
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Alanyaspor
|7
|5
|2
|0
|16
|3
|+13
|17
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|8
|5
|1
|2
|11
|6
|+5
|16
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Gaziantep
|9
|3
|5
|1
|13
|11
|+2
|14
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Fatih Karagümrük
|9
|3
|4
|2
|17
|11
|+6
|13
|6
|Başakşehir
|9
|4
|1
|4
|13
|12
|+1
|13
|7
|Beşiktaş
|8
|4
|1
|3
|13
|14
|-1
|13
|8
|Kasımpaşa
|8
|3
|3
|2
|10
|8
|+2
|12
|9
|Çaykur Rizespor
|7
|3
|2
|2
|10
|8
|+2
|11
|10
|Yeni Malatyaspor
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|11
|11
|Hatayspor
|6
|3
|2
|1
|5
|7
|-2
|11
|12
|Konyaspor
|7
|2
|3
|2
|8
|5
|+3
|9
|13
|Sivasspor
|8
|2
|3
|3
|8
|10
|-2
|9
|14
|Antalyaspor
|8
|2
|3
|3
|9
|12
|-3
|9
|15
|Göztepe
|7
|1
|5
|1
|11
|8
|+3
|8
|16
|BB Erzurumspor
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|8
|17
|Trabzonspor
|8
|1
|3
|4
|10
|15
|-5
|6
|18
|Kayserispor
|7
|2
|0
|5
|4
|10
|-6
|6
|2021-22 1.Lig
|19
|Gençlerbirliği
|8
|1
|2
|5
|6
|14
|-8
|5
|20
|Denizlispor
|8
|1
|2
|5
|5
|13
|-8
|5
|21
|MKE Ankaragücü
|6
|0
|2
|4
|6
|11
|-5
|2
Bir cevap yazın