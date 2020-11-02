MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Fenerbahçe, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Spor, Toplum » Fenerbahçe’de covit-19 vaka sayısı 2’ye yükseldi
Fenerbahçe’de covit-19 vaka sayısı 2’ye yükseldi


Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı öncesinde uygulanan Covid-19 testlerinde 1 futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerdeki pozitif sayısı 2’ye yükseldi.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Gençlerbirliği maçına yönelik yapılan rutin Covid-19 testlerinde takımımızda 1 oyuncunun test sonuçları pozitif çıkmıştır. Daha önce milli takımında pozitif olan yabancı oyuncumuz ile sayı 2’ye yükselmiştir. Oyuncularımız izolasyona alınarak karantina süreçleri başlamıştır” denildi.

📆 20 Kasım 2020 Cuma 12:16   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Alanyaspor 7 5 2 0 16 3 +13 17 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 8 5 2 1 12 8 +4 17 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 8 5 1 2 11 6 +5 16 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Başakşehir 8 4 1 3 11 9 +2 13 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Fatih Karagümrük 8 3 3 2 16 10 +6 12
6 Kasımpaşa 8 3 3 2 10 8 +2 12
7 Çaykur Rizespor 7 3 2 2 10 8 +2 11
8 Gaziantep 8 2 5 1 12 11 +1 11
9 Yeni Malatyaspor 8 3 2 3 8 10 -2 11
10 Hatayspor 6 3 2 1 5 7 -2 11
11 Beşiktaş 7 3 1 3 10 12 -2 10
12 Konyaspor 7 2 3 2 8 5 +3 9
13 Antalyaspor 8 2 3 3 9 12 -3 9
14 Göztepe 7 1 5 1 11 8 +3 8
15 Sivasspor 7 2 2 3 7 9 -2 8
16 BB Erzurumspor 7 2 2 3 9 12 -3 8
17 Trabzonspor 8 1 3 4 10 15 -5 6
18 Kayserispor 7 2 0 5 4 10 -6 6 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 7 1 2 4 5 9 -4 5
20 Denizlispor 7 1 2 4 5 12 -7 5
21 MKE Ankaragücü 6 0 2 4 6 11 -5 2

BAĞLANTILAR