Hepsiburada Hediye Çekiyle Telefon Takası; Easycep

Online akıllı telefon satışı ve tablet satışı için faaliyetlerini sürdüren Easycep, yedi gün yirmi dört saat aktif bir alışveriş sitesidir. Eski telefonunuzu alabilen, ikinci el telefon satın almak isteyenlere ise bu cihazları çok uygun fiyatlarla satan siteyi özel olarak kullanabilirsiniz. Sadece nakit satışların yapılmadığı, takas için cihaz teklif edilebilen bir şirket politikası bulunuyor. Bir üst modelde cihazı almak, elinizdeki ikinci el cihazı satmak istiyorsanız telefon sat kategorisi üzerinden son derece hızlı ve avantajlı bir alışveriş sürecinden yararlanabilirsiniz.

Easycep Sıfır Gibi İkinci El Telefonlar

Son derece pratik bir çalışma sistemi bulunan Easycep, cihazı için satış yapmak isteyenlere teklif sunuyor ve kabul edildiği takdirde cihazın kendilerine gönderilmesini talep ediyor. Cihazın şirkete hiçbir kargo ücreti ödenmeksizin gönderilmesi, belirlenen tutarda ücretin hesabınıza aktarılmasını sağlıyor. Sadece bu sitede satın alabileceğiniz cihazlar için takas teklifi değil, Hepsiburada bünyesinde kullanabileceğiniz hediye çeklerine de sahip olabilirsiniz.

Easycep En Çok Satan Cihazları

Easycep bünyesinde sadece telefonlar için değil, tabletler ve akıllı saatler için de çok avantajlı fiyatlarla satış – alış olanağı bulunuyor. Cihazını satmak isteyenler tarafından cihazla ilgili bilgilerin girilmesi, verilerin oluşturulmasıyla birlikte, cihazla yönelik teklifin 1 dakika içerisinde oluşturulması sağlanıyor. Aşağıda yer alan cihazlar, şirkette en çok ilgi gösterilen, hem alışta hem de satışta son derece avantajlı fiyatlara sahip olan seçeneklerdir;

1. iPhone

2. Samsung Galaxy

3. Xiaomi Mi

4. Huawei

5. iPad

6. Apple Watch

Easycep Güvenilir Mi?

Tek tıkla eski telefonunuzu satabileceğiniz Easycep, Türkiye’nin her yerine cihaz gönderiminin yapılmasını sağlayan sitelerden biridir. Müşterilerin mağduriyetinin giderilmesi, çok satan ürünler arasında veya markalara göre cihaz seçiminin yapılması mümkündür. iPhone ve Samsung marka ürünler, Huawei ve diğer markalara kıyasla çok daha fazla ilgi görüyor. Hepsiburada kuponu, nakit veya takas yöntemleriyle easycep.com üzerinden alışveriş yapabilirsiniz.

Belirlenen fiyatlar, ikinci el piyasasındaki satış rakamlarına göre, cihaz sahipleri tarafından siteye giriliyor. Site yöneticileri ise cihazların doğrudan alıcılara gönderilmesi yerine, kendilerine gönderilmesiyle birlikte incelemelerde bulunuyor. Yapılan incelemeler, cihazların sıfır gibi kullanışlı ve problemsiz bir hale getirilmesinin ardından müşterilere gönderilmesi için gerçekleştiriliyor.