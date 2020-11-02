Kadıköy’de 3 şüpheli şahıs bir kişiye silahlı saldırı düzenledi

Kadıköy’de 3 şüpheli şahıs bir kişiye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 3 şüpheli şahsın bir şarjör kurşun sıktığı öğrenilirken polis olay yerinde 3 şüpheliyi de yakaladı.

Olay, Fikirtepe’de 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre araç ile gelen 3 kişi sokak üzerinde yürüyen şahsa silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonrası şahıs kanlar içinde yere düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile 112 sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Nefes kesen kovalamaca sonrası 3 şüpheli olay yerinden çok uzaklaşmadan yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde ise çok sayıda kovan bulundu. Polis ekipleri silahlı saldırı ile ilgili çalışma başlattı.

Gözaltına alınan bir şahıs; “Bir daha bebeklere tecavüz edemeyecek” demesi dikkat çekti.

Olayı anlatan Kemal Karadağ; “Biz sokağın başında duruyorduk. Silah sesleri geldi. Bu tarafa baktığımızda bacağında yaralı bir kişi vardı.

Sonra Polisler geldi” dedi.