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Kadıköy Gazetesi » Büyükşehir, Genel, Gezi-Alışveriş, Manşet, Sivil Toplum, Toplum » İstanbul’da pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı
İstanbul’da pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter’da yaptığı paylaşımla korona virüs önlemleri karşısında pazar yerlerinde de sigara içilmesinin yasaklandığını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaşımda bulunarak, kent genelindeki pazar yerlerinde sigara içilmesinin yasaklandığını duyurdu.

Vali Yerlikaya, “Sevgili İstanbullular, maskenin doğru ve sürekli kullanımını temin amacıyla İstanbul genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklanmıştır. #SağlıkİçinHepimizİçin kurallara uymak, vazgeçilmezdir” ifadelerini kullandı.

📆 13 Kasım 2020 Cuma 18:49   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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