Formula 1’den İstanbul paylaşımı – Tıkla İzle
Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 14. etabı DHL Türkiye Grand Prix’i için tanıtım videosu yayınlandı. Tanıtım videosunda Red Bull Racing pilotu Alexander Albon ve Alpha Tauri pilotu Pierre Gasly İstanbul’un tarihi noktalarından geçiş yaptı.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Alanyaspor
|7
|5
|2
|0
|16
|3
|+13
|17
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Fenerbahçe
|8
|5
|2
|1
|12
|8
|+4
|17
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|8
|5
|1
|2
|11
|6
|+5
|16
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Başakşehir
|8
|4
|1
|3
|11
|9
|+2
|13
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Fatih Karagümrük
|8
|3
|3
|2
|16
|10
|+6
|12
|6
|Kasımpaşa
|8
|3
|3
|2
|10
|8
|+2
|12
|7
|Çaykur Rizespor
|7
|3
|2
|2
|10
|8
|+2
|11
|8
|Gaziantep
|8
|2
|5
|1
|12
|11
|+1
|11
|9
|Yeni Malatyaspor
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|11
|10
|Hatayspor
|6
|3
|2
|1
|5
|7
|-2
|11
|11
|Beşiktaş
|7
|3
|1
|3
|10
|12
|-2
|10
|12
|Konyaspor
|7
|2
|3
|2
|8
|5
|+3
|9
|13
|Antalyaspor
|8
|2
|3
|3
|9
|12
|-3
|9
|14
|Göztepe
|7
|1
|5
|1
|11
|8
|+3
|8
|15
|Sivasspor
|7
|2
|2
|3
|7
|9
|-2
|8
|16
|BB Erzurumspor
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|8
|17
|Trabzonspor
|8
|1
|3
|4
|10
|15
|-5
|6
|18
|Kayserispor
|7
|2
|0
|5
|4
|10
|-6
|6
|2021-22 1.Lig
|19
|Gençlerbirliği
|7
|1
|2
|4
|5
|9
|-4
|5
|20
|Denizlispor
|7
|1
|2
|4
|5
|12
|-7
|5
|21
|MKE Ankaragücü
|6
|0
|2
|4
|6
|11
|-5
|2
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