Minibüsçülerin Yolcu Alma Yarışı Kazaya Davetiye Çıkardı

Minibüsçülerin yolcu alma yarışı kamerada – Tıkla İzle
İstanbul’da akşam saatlerinde yolcu almak için birbiriyle yarışan minibüsçüler adeta kazaya davetiye çıkarttı. Seyrantepe’de tehlikeli bir şekilde ilerleyen minibüsçülerin, trafikteki diğer araçları umursamadan makas atarak ilerlemesi yürekleri ağızlara getirdi. Kağıthane caddesi üzerinde tehlikeli bir şekilde ilerleyen minibüslerin makas atarak ilerledikleri o anlar ise trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Görüntülerde, minibüslerin yoğun trafikte hızlı bir şekilde ilerledikleri ve makas attıktan sonra durdukları görülüyor.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Alanyaspor
|7
|5
|2
|0
|16
|3
|+13
|17
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Fenerbahçe
|8
|5
|2
|1
|12
|8
|+4
|17
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|8
|5
|1
|2
|11
|6
|+5
|16
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Başakşehir
|8
|4
|1
|3
|11
|9
|+2
|13
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Fatih Karagümrük
|8
|3
|3
|2
|16
|10
|+6
|12
|6
|Kasımpaşa
|8
|3
|3
|2
|10
|8
|+2
|12
|7
|Çaykur Rizespor
|7
|3
|2
|2
|10
|8
|+2
|11
|8
|Gaziantep
|8
|2
|5
|1
|12
|11
|+1
|11
|9
|Yeni Malatyaspor
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|11
|10
|Hatayspor
|6
|3
|2
|1
|5
|7
|-2
|11
|11
|Beşiktaş
|7
|3
|1
|3
|10
|12
|-2
|10
|12
|Konyaspor
|7
|2
|3
|2
|8
|5
|+3
|9
|13
|Antalyaspor
|8
|2
|3
|3
|9
|12
|-3
|9
|14
|Göztepe
|7
|1
|5
|1
|11
|8
|+3
|8
|15
|Sivasspor
|7
|2
|2
|3
|7
|9
|-2
|8
|16
|BB Erzurumspor
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|8
|17
|Trabzonspor
|8
|1
|3
|4
|10
|15
|-5
|6
|18
|Kayserispor
|7
|2
|0
|5
|4
|10
|-6
|6
|2021-22 1.Lig
|19
|Gençlerbirliği
|7
|1
|2
|4
|5
|9
|-4
|5
|20
|Denizlispor
|7
|1
|2
|4
|5
|12
|-7
|5
|21
|MKE Ankaragücü
|6
|0
|2
|4
|6
|11
|-5
|2
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