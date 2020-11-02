Fenerbahçe’ye kendi evinde Konyaspor şoku 0-2

Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor’u konuk etti. İsmail Kartal’ın ekibi, Fenerbahçe’yi deplasmanda ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor’a 2-0 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı. Ligin ilk 7 haftasında 5 galibiyet, 2 beraberlik alan sarı-lacivertliler, Konya karşısında mağlup olarak ilk kez kaybeden taraf oldu. Maçın 31. dakikasında Pelkas’ın attığı gol öncesinde Valencia’nın elle müdahalesi dolayısıyla hakem Ali Şansalan golü VAR kararıyla iptal ederken, Konyaspor 67. dakikada Jevtovic ve 77. dakikada Kravets’in attığı gollerle sahadan galip ayrıldı.

KARŞILAŞMANIN ÖZETİ VE GOLLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar

26. dakikada Milosevic’in uzun pasında savunma arkasına sarkan Kravets, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma bir vuruş denedi ancak kaleci Altay bu pozisyonda iyi yer tutarak gole engel oldu.

31. dakikada sağ taraftan Gökhan Gönül, ceza sahası içi sağ çaprazındaki Pelkas’a pasını aktardı. Pelkas’ın gelişine plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.

35. dakikada hakem Ali Şansalan, VAR’ın uyarısıyla gol öncesindeki pozisyonu izledi. Şansalan, golden önceki pozisyonda Valencia’nın topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle golü iptal etti.

39. dakikada yarı sahanın ortalarından Ozan’ın yaptığı ortada ceza yayı üzerinde yükselen Samatta’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic’te kaldı.

59. dakikada sağ tarafta topla buluşan Samatta’nın çaprazdan kaleye sokularak yaptığı vuruşta kaleci Sehic iyi yer kapatarak gole engel oldu.

67. dakikada sol taraftan yapılan ortada arka direkteki Shengelia kafayla indirdi. Jevtovic önüne düşen topa bekletmeden voleyle vurarak takımını öne geçirdi. 0-1

77. dakikada orta sahadan atılan uzun pasta Kravets savunma arkasına sarktı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Ukraynalı futbolcu, düzgün bir vuruş yaparak fileleri havalandırmayı başardı. 0-2

87. dakikada Konyaspor savunmasından dönen topla ceza yayı üzerinde buluşan Gustavo’nun plase şutunda meşin yuvarlak üst direkten auta gitti.

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Şansalan, Mustafa Emre Eyisoy, Serkan Ok

Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Tisserand, Serdar Aziz, Caner, Ozan, Gustavo, Pelkas (Cisse dk. 58), Thiam (Perotti dk. 46), Valencia (Ademi dk. 85 ?), Samatta (Ferdi dk. 69)

Yedekler: Harun, Lemos, Mert Hakan, Sadık, Nazım, Novak

Teknik Direktör: Erol Bulut

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdulkerim Bardakçı, Sitya, Oğuz Kağan (Shengelia dk. 60), Jevtovic (Alper Uludağ dk. 72), Cikalleshi, Miya, Milosevic (Hurtado dk. 90+5 ?), Kravets

Yedekler: Eray, Ozan Can Oruç, Ali Karakaya, Emre Pehlivan, Şener Kaya, Daci

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Jevtovic (dk. 67), Kravets (dk. 77) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Ozan, Serdar (Fenerbahçe), Sehic, Adil (Konyaspor)