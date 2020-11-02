Çin Türk Ticaret Derneği İlk Temsilciliğini Çin’de Açtı

Çin ile Türkiye arasındaki ticaret ve ekonomik konularda çalışmalar yürüten Çin Ticaret Derneği Çin’de görev yapmak üzere ilk temsilcisini atadı.

İstanbul merkezli Çin Ticaret Derneği 2020 hedeflerinden birisini daha gerçekleştirdi. Dernek Çin’in en büyük toptan ticaretinin merkezlerinden biri olarak kabul edilen YİWU şehrinde ilk temsilcisini atadı. Çinli ticaret temsilcileri ile Türkiye’deki işletmelerin Çin’deki ticaretlerine destek olunması hedefleniyor.

“Çin Pazarında Kobilerimizi Yanlız Bırakmayacağız”

Çin Ticaret Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Barış Ariç Çin ile Türkiye’nin ticaret ve ekonomik konular dışında sosyal ve kültürel olarak ta her geçen gün bir birine daha da yakınlaştığını belirterek Çin’de ilk temsilcimizi yetkilendirerek bizlerde bu yoldaki ilk adımımızı atmış olduk. Buradaki temsilciliğimiz sayesinde Türk işletmelerin Çin’deki ticari operasyonlarında onlara destek sağlamayı hedefliyoruz. Bu büyük pazarda işletmelerimizin yalnız hissetmelerini önlemek ve onlara bir rehber görevi göreceğimize inanıyoruz.

Aynı şekilde Çinli işletmelerinde Türkiye pazarı için ihtiyaç duyacakları bilgileri sağlayacak bir kanal açmış olduk” dedi. 2020 Yılı TÜİK verilerine bakıldığında Türkiye’nin ithalat yaptığı ülkeler sıralamasında Çin ilk sıraya yerleştiğini söyleyen Ariç Çin ile Türkiye her geçen gün yakınlaşıyor. Bu yakınlaşmalar her iki toplumunda faydalanacakları zeminler oluşturmakta. Bizlerde özellikle Türkiye’nin bir çok alanda Çin ile yakınlaşmasını önemsiyoruz.

Türklerin Çin pazarında çok daha fazla olması gerekiyor. Bu yolda bizler gibi sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düşüyor. Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakın gelecekte İki ülke arasında çok daha iyi ilişkiler yaratacağımızı öngörüyoruz ve bu anlamda gerekli gayretleri gösteriyoruz” dedi.