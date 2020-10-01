Nokta Makro Dedektör ve Yeni Medikal Üretim Firması Quall

Dedektör teknolojisinin dünya devi haline gelen Nokta Makro Dedektör kullandığı teknolojisi ve dev Ar-Ge kadrosu ile başka bir sektörde de dünya devi olmaya hazırlanıyor.

Sadece işlerinin teknoloji ve Ar-Ge olduğu belirten firma Quall adı altında tecrübesini medikal yönde de kullanacak ve Türkiye’nin adını dedektörden sonra medikal ürünlerde de duyuracak.

Ödüllere Doymayan Tasarımı Olan Bir Fabrika

Yeni fabrikasına taşınan Nokta Makro Dedektör ve Quall artık Tuzla’da çalışmalarına devam edecek.

Hizmet vereceği yeni bina birçok ödüle sahip. Dünya üzerinde en başarılı mimari yapılar arasında dereceler almış bir fabrika.Quall sitesini ziyaret edip bu ödül detaylarını okuyabilirsiniz.

İlk Üretilen Ürün Bir Ateş Ölçer :QuallThermo

Bu fabrikada üretilecek ilk medikal ürünQuallThermo ateş ölçer olacak. Yaşa göre vücut ısısını ölçen, 5 farklı modu bulunan, ölçümleri dünyanın kabul ettiği derece birimleriyle gösteren, ses kontrolü bulunan, ölçümleri tutabileceğiniz hafızaya sahip, karanlıkta kullanılabilen aydınlatmalı ekranı ve pil gücünü en uzun kullanabileceğiniz otomatik kapatma özelliği ile daha teknolojik bir ateş ölçer bulmanız oldukça zor gözüküyor.

Nokta Makro Dedektör en iyi dedektörleri en uygun fiyatlarla üretimini yaparken Quall markası da en iyi medikal ürünleri en uygun fiyatlarla üretecek.

Bildiğiniz gibi korona virüs yayılımının artış gösterdiği bu zamanlarda evlerimizde mutlaka bir ateş ölçer bulunması gerekmekte. Ayrıca bu ateş ölçere güvenmemiz gerekmekte. İşte Quall bu şüpheleri QuallThermo cihazı ile yenmiş durumda.

Quall markası ile Türkiye Cumhuriyeti dedektörden sonra da ismini medikal ürünlerle duyuracak.

Tüm Dünyada Dedektör’ün Tek Markası : Nokta Makro Dedektör

Dedektör sektöründe dünyada ilk sıraya çıkıp birçok rakibinin önünde bulunan Nokta Makro Dedektör her gün Ar-Ge ekibini büyütmekte ve şimdi de farklı bir sektörde tekrardan dünya devi olmaya kararlı.

SimplexDedektör ile Tüm Dünya Nokta Makro Dedektör Kullanılıyor

2390 TL fiyatla piyasada bulunan SimplexDedektör dünya üzerinde yüz binden fazla kullanıcı tarafından kullanılmakta. Bu ürün dünyada 299 USD fiyatla satılmaktadır. Bu özelliklerde bir ürün almak istiyorsanız en az bu fiyatın 2 katını ödemelisiniz.

Dünyada kendi segmentinde bulunan tartışmasız en uygun fiyatlı dedektör Nokta Makro Simplexdedektör. Su Geçirmez oluşu, demir sesini kapayabilme, ayrım yapma, arazi, park, plajda kulanabileceğiniz toplamda 5 farklı arama moduna sahip olma, dahili kablosuz kulaklık desteği, titreşimi, frekans kaydırma özelliği, gece ve su altı için tasarlanmış aydınlatması, uzayıp kısalabilen yapısı, usbpowerbank ile bile şarjını yapabileceğiniz dahili bataryası ve internetten yazılım güncelleme gibi muhteşem özelliklere sahip. Türkiye’nin her yerinden bu ürünü satın almak için Nokta distribütörlerine ulaşabilirsiniz. 02166060677 numarası Nokta Makro Dedektör’ün çağrı merkezi ve 7/24 hizmet vermekteler.

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