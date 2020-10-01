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Sağlık Bakanı Koca, İstanbul’da yerel yöneticilerle bir araya geldi


Sağlık Bakanı Dr.Fahrettin Koca, İstanbul Valiliğinde yerel yöneticilerle bir araya geldi.

Fahrettin Koca, İstanbul Valiliğinde kentin yerel yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, 39 ilçenin belediye başkanları ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinin hazır bulunduğu toplantıda, İstanbul’da artış gösteren vaka sayıları ve alınacak tedbirler ele alındı.

📆 26 Ekim 2020 Pazartesi 22:35   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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10 BB Erzurumspor 5 2 1 2 7 6 +1 7
11 Başakşehir 6 2 1 3 7 7 0 7
12 Beşiktaş 5 2 1 2 8 9 -1 7
13 Gaziantep 6 1 4 1 8 9 -1 7
14 Sivasspor 5 2 1 2 5 6 -1 7
15 Hatayspor 4 2 1 1 3 6 -3 7
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17 Kayserispor 5 2 0 3 4 8 -4 6
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19 Denizlispor 6 1 2 3 5 10 -5 5
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21 MKE Ankaragücü 4 0 1 3 4 8 -4 1

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