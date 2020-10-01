Komedyen “meddah” Burak Bozdağ gülmekten kırıp geçirecek!

ERZURUM’da bir zamanlar mümessillik yapan Burak Bozdağ’ın başından geçen komik olayları anlatacak olan ‘Mümessil’ filminin çekimleri tamamlandı. Filmin yapımcılığını Haluk Bozdağ ve Burak Bozdağ kardeşlerin kurduğu “Boz Yapım” üstlendi.

MÜMESSİL’Dİ, FİLM YILDIZI OLDU!

ERZURUM’da bir zamanlar mümessillik yapan Burak Bozdağ’ın başından geçen komik olayları anlatan ‘Mümessil’ filminin çekimleri tamamlandı. Başta Erzurum olmak üzere Narman, Tortum, Aziziye gibi ilçelerde çekimleri gerçekleşen film Aralık ayında vizyona girecek. Çekimlerde, kostümlerin üzerlerine olmadığını belirten oyuncular, bol cağ kebabı yemeleri nedeniyle aldıkları kilolardan şikâyetçi.

Servet Aksoy’un yönetmenliğini yaptığı, Burak Bozdağ’ın başrolünde oynadığı filmde, Burcu Binici, Ayhan Taş, Dila Danışman, Selahattin Taşdöğen, Recep Cinisli, Hacı Ali Konuk, Cengiz Okuyucu, Metin Yıldız, Ferdi Kurtuldu, Orçun Kaptan, Volkan Başaran, Faruk Sofuoğlu, Kahraman Sivri, Rüya Coriç, Ömer Duran, Reyhan İlhan, Seyithan Özdemir yer alıyor. Ünlü radyocu “Afrikalı Ali” olarak bilinen Arif Şentürk de filmin sürpriz isimlerinden. Filmin çekimleri başta Erzurum olmak üzere, Narman Peribacaları ve Tortum Şelalesi’nde yapıldı. 500’e yakın Erzurumlunun da figüran olarak katıldığı filmde, Erzurum kent merkezi başta olmak üzere Narman Peribacaları ve Tortum Şelalesi’nde yapılan çekimlerin ardından birbirinden komik olayların yaşandığı hastane bölümü için Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü’nden alınan izinle Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi film setine dönüştürüldü.

Çok keyifli bir set yaşadıklarını belirten ve Aralık 15’te vizyona girecek şekilde hazırlıklarını yapmakta olduklarını vurgulayan Burak Bozdağ, “105 dakika tamamıyla komedi, durum, şehir komedisi. İçinde her şey var. Sokak kültüründen, mahalle kültürüne, karışık aşk ilişkileri var. Mafya unsurları var, bütün bunların içinde saf temiz bir mümessil var. Biz keyif alıyoruz, set arkasında gülüyoruz. Eminim izleyen herkes çok beğenecek, önerecek. Bir izleyen bir daha izleyecek” diye konuştu.’

SABAH- AKŞAM CAĞ KEBABI YİYORUZ’

Doğal film platosu dedikleri Erzurum’daki çekimlerden memnun olduklarını belirten oyuncuların en büyük şikayeti, aldıkları kilolar. Başrol oyuncusu Bozdağ, sürekli cağ kebap yemekten en az 2- 3 kilo aldığını söyledi. Kostüm provalarında large olarak giydiği kıyafetlerin artık olmadığını ifade eden Bozdağ, “Kostümcü arkadaşlar ‘Ne olabilir ki bir haftada, düğmeler kavuşmuyor’ diye şaşırıyorlar. Ben ve ekip arkadaşlarım gerçekten kilo aldık. Bunu saklamıyoruz. Ben 2- 3 kilo almışımdır. Burcu öyle, Dila Hanım öyle. Sabah, akşam cağ kebabı yiyoruz” dedi. Adanalı olduğunu hatırlatan Ayhan Taş ise “Adana kebabını ya bir ya da 1,5 söylersin, ne kadar yiyeceğini bilirsin. Ama cağ kebabında öyle değil. Cağ bittikçe geliyor. Ben de artık 3,5 cağda durmaya karar verdim” diye konuştu. Filmin oyuncularından Dila Danışman ise cağ kebabını çok sevdiğini ifade ederek, “Çılgınlar gibi cağ yedim hala da yiyorum. Burası yediriyor” dedi.

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