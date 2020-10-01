Tuzla Halkı, İBB’nin Başlamış Olan Projelerini Tamamlamasını İstiyor

2019 yerel seçimlerinden önce Tuzla’da İstanbul Büyükşehir Belediyesinin başlatmış olduğu projelerin 18 ay geçmesine rağmen hiç gündeme gelmemesini eleştiren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “18 ay oldu. Bir kebapçıyı kaldırıp, buraya göstermelik bile olsa deniz otobüsü getirmediniz. Adalet ve Kalkınma Partisi zamanında başlamış olan metro projesi, onun yanında göl projesi, onun yanında otopark projelerinin takipçisiyiz. Bitirilmesini bekliyoruz.” dedi.”

Tuzla’da Tahaffuzhane Caddesi üzerinde bulunan ve projelerinin 2019 yerel seçimlerinden önce Tuzla Belediyesi tarafından yapılan Zeminaltı Otoparkı ve Meydan Düzenleme çalışmalarının, %75’inin tamamlandığını, seçimlerden sonra ise 18 ay geçmesine rağmen Büyükşehir’in herhangi bir çalışma yapmadığını ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “%75’i bitmiş otoparkın kalan % 25’i bitirilemedi. Hadi bitirin artık bunu. Başka bir şey de istemiyoruz” dedi. Öte yandan Ekrem İmamoğlu’nun yerel seçimler öncesinde Tuzla’da yaptığı mitinginde ‘ Tuzla’yı paralel deniz ulaşımı ile İstanbul’un batısına bağlayacağım’ sözlerini de hatırlatan Başkan Yazıcı,” 18 ay oldu, buraya göstermelik bile olsa bir deniz otobüsü getirmediniz” dedi.

2021 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçe görüşmelerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Tuzla Sahili’nde bulunan Zeminaltı Otoparkı ve Meydan Düzenlemesi çalışmaları üzerine açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Sahil otoparkının projesi ve planları Tuzla Belediyesi’ne aittir. 20-25 milyon tutuyor, bizim için yüksek para. İstanbul Büyükşehir Belediyesine ‘Yapar mısınız?’ dedik. Onlar da ‘Yapıyoruz’ dedi. Büyükşehir’e verdik. İhale yaptırdık. Devamını istedik, istiyoruz. Bu da kötü bir şey değil. İnşallah bitecektir. Bize ilk önce gelen mesaj buraların durdurulacağı üzerineydi. Ben biraz fazla konuşunca, büyükşehir ne yapsın, devam etmek zorunda kaldı.” dedi

BAŞLAMIŞ OLAN PROJELERİ BİTİRME ZAHMETİNE KATLANIN

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu tarafından önerge verdiniz mi? Sorusuna da cevap veren Başkan Yazıcı, “Ben bu konuda önerge vermedim. Sosyal Medya’dan da paylaşmadım. Sadece konuştum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi’ni muhatap aldım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın Adalet ve Kalkınma Partisi zamanında başlamış olan projeleri bitirme zahmetine katlanın lütfen. Bu Tuzla sizden hizmet bekliyor. Bunları dedim, diyorum ve diyeceğim” dedi.

18 AY OLDU GÖSTERMELİK BİLE OLSA BİR DENİZ OTOBÜSÜ GETİRMEDİNİZ

Başkan Yazıcı,” Daha vaatlerinize gelmedim. Hala bekliyorum. Tuzla sahilinde daha deniz otobüsü göremedim. Her gün konuşurdunuz, sosyal medyadan oradan buradan. Kebapçı var orada, buraya bir deniz otobüsü gelmiyor. 18 ay oldu. Bir kebapçıyı kaldırıp, buraya göstermelik bile olsa deniz otobüsü getirmediniz. AK Parti zamanında başlamış olan metro projesi, onun yanında göl projesi, onun yanında otopark projelerinin takipçisiyiz. Bitirilmesini bekliyoruz. Yan yol ve Tuzla Köprüsü. Planı bitmiş. Projesi bitmiş. İhalesi bitmiş. Bir buçuk senedir Tuzla Köprüsü’nün üstü ve yan yol daha yapılmadı. ” dedi.

METRONUN TAKİPÇİSİYİZ

Metro hattının sahile kadar gelmesi gerektiğini belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Metro konusunda söyledik. Burada hatırlarsanız Büyükşehir’in işlenmiş olan haritasında da gösterdik. Metro’nun da sahile kadar uzatılmasını bekliyoruz. Metro hep gündem olurdu, Metro ne oldu? Metro ne olacak? Artık bir buçuk senedir hiçbir şey duymuyorum. Metro işi bitmiş herhalde. Bitti mi? Geldi mi? Metronun takipçisiyiz arkadaşlar. Takip edeceğiz. Takip ediyorsunuz biliyorum. Başlanmış işleri bir daha yeniden açılışını yaparak iyi işler yapıyorsunuz. Metro konusunda lütfen sahile kadar işlendiğini hatırlatırım. Bunun fizibilitesi bile yapıldı” dedi.

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